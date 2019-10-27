自由廣場》一個故宮，各自表述？

◎黃惟冰

韓國瑜二十日語出驚人的指出，如果把故宮文物一口氣全部展覽，會不會轟動世界？他更強調，台灣的東西要賣得出去，人要進得來，才會發大財。隨後，韓國瑜二十二日加碼表示，故宮展覽的空間，是不是要思考予以擴大、予以提升？

然而，矛盾的是，為了護航韓國瑜異想天開的提議，其國政顧問團總召張善政二十四日又與前故宮院長馮明珠召開記者會強調，故宮文物確實可以用「數位」的方式一次展出，而且相關的「數位典藏計畫」早在張善政還在擔任國科會主委時期，就已著手開發。

前後對照，試問，第一，韓國瑜所謂的一次展出，明顯是以「實體」的方式呈現，否則何必說要擴大故宮的展覽空間。既然如此，為何張善政等人又要拿「數位典藏計畫」來自圓其說？ 第二，韓國瑜主張的核心目標是要讓「人進來」，但如果是用「數位」的方式呈現，外國旅客在家上網即可遊覽故宮，又怎麼會千里迢迢的前來台灣？ 不是剛好適得其反嗎？ 第三，如果張善政對「數位典藏計畫」具有高度信心與期待，為什麼沒有成為韓國瑜故宮願景的主軸，反而淪為事後擦脂抹粉的工具？

總結而言，同樣在談故宮未來發展的策略，韓國瑜跟張善政兩人的說法卻可以背道而馳、各自表述。這樣低落的溝通與規劃能力，只能說猶如兒戲。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法