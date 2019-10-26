自由廣場》當厭惡披了一層善意外衣…

◎ 李昀岳

「跨虹者」其實在玩一個他們自己最怕的概念：「性別（含性傾向）是流動的」。不過他們總會把「異性戀比同性戀更好」當作前提，後續則很有可能是「你可以有更好的選擇」之類的論調。

即使看起來是「善意」、「自由」的說詞，但追根究柢，無論使用的話術是「同性戀沒有不好，但同性戀的生活方式不好」、「我們不反同，只是你有更好的選擇」，都仍是踩著「同性戀比（異性戀）較糟」的基石。

說難聽點，就是恐同者踩著同志們的生命，宣傳著「你必須要改變」。

一個人想選擇怎樣「更好」的生活，沒人限制；但如果要出來「見證」「一個群體比另一個群體差」，那就是在散播歧視了。

同志當然也可能變得恐同。

「跨虹者」們的主張以及行為，無疑是「恐同」的：他們恐懼著原有的「同性戀者」的生命、恐懼著自己身為同志的生活，也恐懼著自己對於同性的情慾。所以，他們宣稱自己已經「改變」，向曾經壓迫他們的人們（不見得是異性戀，異性戀也有很多友善的人）看齊，認同「異性戀比同性戀好」的思維，成功取得了「異性戀者」的身分。

然後跨虹者們一轉身，成為宣揚霸權的加害者。

打著「自由選擇」的旗幟，實則為了掩蓋恐懼。

這看起來的確沒有惡意：我是為你好，我也是這樣走過來的，我們會陪伴你改變。但問題是，為什麼「同性戀需要改變」？異性戀「跨」成同性戀好不好？

但既然認為自己「沒有歧視」，既然主張每個人有選擇自己生活的自由，那當性平教育要放入「多元性別平等」、主張「不一樣，也一樣好」的同時，為什麼又要強調「自己變成異性戀更好」？為什麼不放開心胸，接受自己當下就剛好是「異／同性戀」？「跨虹者」們又怎麼看待雙性戀？

其實，這種「擔憂自己不是異性戀」的思維本身，就是異性戀「霸權」的具現。一個人不需要「歧視」同性戀，也可能受害；甚至反過來宣揚霸權，壓迫其他人。

這也是「性傾向迴轉治療」（試圖將同性戀轉變成異性戀）被禁止的原因：因為「對於同性戀的恐懼與排斥」是病，而同性戀不是病。提供與聲稱「異性戀更好」的性傾向迴轉治療，本身就是違反醫德的。

跨虹者們用以申論「為什麼當異性戀比同性戀好」的說詞，正好就是這個社會最幽微的、但最溫和的，也可能是對同志們最真誠的厭惡。即使，看起來披了一層善意的外衣。

（作者為伊甸障礙者個人助理）

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