自由廣場》吳敦義完勝歷任黨主席

◎ 盧玉山

吳敦義列名政黨不分區名單的傳聞，經過近月的討論，八字應該已經有了一撇。他的笑而不語，答案呼之欲出！

根據國民黨的行政流程，十月二十八日至十一月八日是組發會受理推薦、辦理登記的期限；之後會彙整名單、查核黨籍、黨權情形、有無黨紀處分紀錄；並召開提名審查小組、提名審核委員會議；然後提報中常會的不分區排名順序，定案的時間會落在十一月十三日，十六日再由國民黨中央委員會全體會議行使同意權；最後是十八日由黨主席吳敦義核定。

從這個流程看，吳敦義掌握不分區立委名單和排序的最終權力，他是不是名列不分區安全名單，他本人就是關鍵。

國民黨內有人主張他應排名第一，寄望國民黨國會過半時可直取國會龍頭；有人主張應將他擺在上屆僅當選十一名後的第十二名甚至第十五名，藉以拉高政黨席次；也有人認為他應放在專業組後，以示尊重不分區名單的專業形象。

無論理由如何，這些理由都忽略了一個事實：吳敦義是黨內權力遊戲規則的主導人，更是不分區排名最終的決定人，把自己安排為不分區安全名單之中，自己做裁判又下場打球，社會觀感如何？

之前，在韓國瑜聲勢正高時，吳敦義運作修改黨章，規定以後總統免兼黨主席，就被認為他是替自己保黨主席職位謀出路。吳敦義沒有展現大公無私的氣度，現在韓國瑜聲勢週週下滑，被認為他是對韓國瑜當選機會完全沒有信心，所以才想辦法自己先跳船，找安全的避風港。

依據目前民調結果，國民黨的政黨支持度還贏過民進黨，外界認為他再度白海豚轉彎，圖的是國民黨國會過半的勝局。這樣一切以自己利益和出路為考量的政治人物，毫無政黨領袖應有的格局，這樣的在野黨領袖如何讓人民寄予厚望？

（作者為資深新聞從業人員）

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