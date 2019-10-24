《新聞線上》台灣直接和陳同佳談，港府閃開！

記者莊榮宏

每一個國家的機場港口都有安檢機制，針對境外的人貨執行安全檢查，其中一個主要目的就是「防止危害安全的人物入境」。

「殺人通緝犯」算不算是危害安全的人物？很明顯的，涉及捷運箱屍命案而被中華民國司法機關通緝的香港人陳同佳，正是這種咖。

中華民國是主權獨立的國家，能不能放任危險人物自由入境台灣？當然不行！所以國門自動管制其入境許可，不讓這種人來去自如，係屬防禦機制的啟動，旨在保護台灣內部安全。

若對這方面常識不足，就會發生香港政治牧師管浩鳴的片面誤解，所以我國要求派遣司法警察赴港，對陳同佳執行逮捕，如此可解決僵局，可惜香港政府拒絕，導致問題繞回原點；而港府拒絕的理由是，此舉傷害香港的司法主權。

我們因而窺知，港府重視司法主權，似乎更甚於伸張正義，如果港府知道要維護司法主權，台灣當然也不是傻瓜。

在香港人民為反送中而發起全面示威運動，港府統治面臨崩盤危機之際，特首林鄭月娥欲將燙手山芋送台，背後當然有政治盤算，這是基本常識，朝野毋庸爭議。

陳同佳事件引發港台當局鬥爭，一方假司法正義欲甩燙手山芋，一方展開政治防禦又恐遭在野逆襲，各有盤算。於台灣而言，既要護司法主權，也要遂司法正義，兩者兼得，才是完勝，大事當前，朝野須齊心，槍口對外。若不識大體，槍口朝內，一味與港府唱和，就難免淪為低級統派政客，所以哽咽者有之，說酸話者有之，凡此種類，與昔日自我對比，醜態畢露，笑破肚皮。

說到底，此事港府根本無置喙餘地，陳同佳出獄的那一秒起，就已是自由之身，港府並無限制人身的權力；說句難聽話，陳同佳想去哪裡就去哪裡，港府也無法可管。

中華民國政府根本不必搭理港府或其側翼，大大方方越過這一層，直接和陳同佳聯繫，只消雙方取得默契，由台灣派國籍航空班機飛往香港機場，在陳同佳登機那一刻，由我國司法警察官在艙門口對陳同佳宣讀通緝文書，告知他被通緝之殺人罪行後，在陳跨進艙門的第一步將他雙手上銬，就完成逮捕程序，押回台灣接受偵審。

如此一來，陳同佳完成「心願」（政治牧師說的），我方也實現正義，又因國籍航空器是領土的延伸，我國警官在領土上執法，香港的司法主權未受侵害，而我逮捕通緝犯的積極作為，也守住台灣的司法主權，雙方功德圓滿，蔚為國際典範。

這次事件，港府及側翼偷襲，第一擊占到便宜，但蔡政府掌握民意，快速調整策略，重新站穩腳步，甚至反守為攻，實踐「接招不如出招，被動不如主動」的戰術原則；這一仗繼續打下去，港府討不了便宜。

但國共鬥爭的歷史教訓告訴我們，最可怕的敵人往往就在身邊，每當面對外部挑戰時，政治蟑螂總會一隻一隻爬出來扯自家人後腿，這才是最令人嫌惡的。

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