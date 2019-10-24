自由廣場》「不投匪」就對啦

◎ 范姜提昂

對選民來說，明年總統及立委大選，票該投給誰，才能概念清楚的向國際傳達台灣主流民意，爭取國際支持，是現在就該想好的問題；而答案，並不難。

首先，就客觀現實而言，中國憲法「序言」明訂：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。」無論學理或實務，憲法序言具有憲法效力，光是這一條，就足以讓統派主張簽訂和平協議，雙方就可以平等共存的虛弱謊言，不攻自破。

除非中國黨政體制發生結構性變化，否則，北京政府就是舉世唯一，與我國「武力對峙中」的法定敵人（陸海空軍刑法第十條），此乃事實，也是法政現實。

其次，多數台灣國民的主觀意願方面，根據政大選舉研究中心「台灣民眾統獨立場趨勢分布」之圖表顯示，截至今年六月，在七個選項中，主張「維持現狀再決定」、「永遠維持現狀」及「偏向獨立」三者，是排行前三名的「主流民意」，而吊車尾的第七名，也就是台灣國民最沒有意願的是「偏向統一」。

因此明年大選，票該怎麼投，考量的第一個關卡應該採取排除法。既然長期民調顯示，台灣國民最沒有意願「與中國統一」，那麼，凡是北京屬意的、曾經直接或間接肯定的政黨及候選人，應優先予以排除！

最顯著的實例：包括國民黨在內的泛統派，及受到北京國台辦多次公開讚揚的柯文哲及其（無色？）黨人等。反之，凡中國共產黨越是討厭，國台辦越是沒日沒夜碎碎念、謾罵刁難的，那就給她（他）投下去就對了！

因為，如果不想成為第二個香港，不想失去眼前全民享有的「主權獨立」及「自由民主」生活方式，那就必須透過等同全民公投的「中央級全國性大選」，向全世界清楚表達「抗敵」及「反侵略」的台灣國民集體意志。道理還不夠明白嗎？被敵國肯定，被敵人青睞，啥意思？當然是這個黨或這個人，平日或關鍵時刻的言行，都有利於北京侵略者！

台灣處境舉世無雙，大部分國家都不必擔心會不會被併吞，但台灣國民基於歷史宿命，時時擔驚受怕。柯文哲說厭惡藍綠惡鬥，實乃大謬！選票市場的激烈攻防，正常；除非回到雍正軍機處的「一堂和氣」。總之，像柯文哲這種自稱墨綠又抹紅自己，表忠北京的政客，是「北京要的，我不投」最該淘汰的對象。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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