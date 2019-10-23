自由廣場》（林保華專欄）中共地下黨是最大蒙面幫派

最近網路流傳「驚曝！林鄭月娥韓國瑜都是老地下黨員？港府『三梁』都是共產黨員」的新聞，這類新聞無法求證，然而中共「地下黨員」的確是令人談虎色變的話題，因為這是近一億黨員的全球最大政黨，他們在境外以蒙面執行全球赤化的任務。

以香港的「三梁」來說，梁振英地下黨身分，是香港黨報《文匯報》前總編輯金堯如從流亡美國的前新華社社長（香港工委書記）許家屯那裡聽來告訴我的；特區政府第一任律政司司長梁愛詩的地下黨身分，是近三十年前她的舅父、中國著名書法家黃苗子告訴我的。董建華任內擔任財政司司長的梁錦松，因為與中國跳水皇后伏明霞成婚被曝也是地下黨員，否則北京不會批准伏的婚事，梁沒有否認；之前梁曾打入美國花旗集團，擔任香港區行長。

此新聞還刊出林鄭月娥一九七九年曾擔任香港大學學生會清華大學交流團副團長時，與被稱為「老領導」袁永熙（曾是西南聯大地下黨負責人，老蔣文膽陳布雷女婿、陳師孟二姑丈）的合照。

地下黨是共產黨在國民黨統治區進行顛覆活動的稱呼。然而一九四九年後，中國各宗教團體、各民主黨派的負責人，幾乎全由蒙面的地下黨員出任，可見是把這些組織的成員當作敵人。中共統治香港後，共黨仍然從事地下活動，顯示把香港人當作需要被顛覆的敵人。

香港示威者蒙面，是防止被極權政權迫害；中共地下黨蒙面，是方便趁對手沒有防備時出招：或者拉人入夥，或者給予打擊。這才是可怕的地方。香港有多少地下黨沒人知道，台灣有多少也沒人知道。但是地下黨肯定是在同中共交流時被吸收的，可以在中國吸收，也可以在本地吸收；可以直接吸收，也可以間接吸收。

上海烏魯木齊路禮拜堂的牧師李儲文，是資深地下黨，文革時身分曝光，後來出任香港新華社副社長（工委副書記）。最近來台灣推銷陳同佳投案的管浩鳴牧師，應該也是地下黨。因為台港的官方互動「錢七條」早有規定，須由北京批准，北京一定要派政治可靠的人士來做，如果背叛便於幫規制裁。由牧師出面，就可以降低台灣方面的心防而容易上鉤。所幸台灣政府沒有上當，導致馬英九不惜犧牲色相充分表演來取悅北京。

馬英九八年開門揖盜，國安癱瘓，中共趁機擴大佈建台灣地下黨網絡。台灣出現的各種政治怪象多與此有關。我最擔心的是打入綠營的地下黨，因為堡壘最容易從內部攻破。綠營的不斷分裂是主要表象，分裂者本身可能只是私心，卻可能是被利用者。為某些私利搞分裂會適可而止，如果不惜工本搞分裂，而且這個工本是自己難以承擔的，那就需要大家擦亮眼睛了。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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