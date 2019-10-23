自由廣場》藝術產業健檢：買氣不錯，「政治味」看好

◎ 黃庭安

第二十六屆台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）甫結束，其成果就像是一個年度健檢，對象是台灣的藝術產業。論成績，今年買氣相當不錯，流動率較高的偏向中小型作品，市價約二十萬至五十萬元不等，尺寸約二十五號，賣得很好，適合居家陳設（國內畫廊比較吸引買氣的作品包含有顏色吉利、主題討喜、可愛等特質。而國外畫廊以日本賣得比較好，因為品味跟台灣人接近）。

然而，普遍畫廊主也有反映今年大型作品比較難帶走，似乎買氣不夠強勁。這一點足以反映：相較於畫廊與藝博會長期培養的藏家（單件消費力高，品味比較專一），也不能忽略「過路客」的購買實力─從進來逛逛，到感覺喜歡，然後認真地與畫廊主議價，這是非常令人喜見的一點。

不過，今年缺乏大型亮點。舉例而言，去年的台北藝博有一個大型懸吊月球，相當成功的製造了話題性；今年的宣傳策略與力度不如去年。話題性的效益帶來的不僅是買氣（儘管那是最實際的），藝博會其中一個重要的功能在於平台的擴散效益，國內外畫廊需要這樣的平台進行藏家開發、資源串接、市場調查等工作。宣傳成功的藝博會能提供他們這樣的平台。粗估目測，今年人潮少了兩成。

然而目前所提及的，也僅只是短期現象，台灣的景況仍然是包容力相當廣的。相較日本市場的保守（畫廊、藏家皆是）、韓國的排外、中國的審查，台灣市場同時兼具對傳統水墨、西式油畫、東南亞儒佛／原生文化、台灣藝術脈絡的爬梳，這是一個穩定而長遠的市場所要具備的條件，同時也是風險耐受力的韌性之所在。

值得注意的是，現當代藝術品中，往往能上拍賣場的，是政治意味強的作品─具有歷史厚度、議題性、具有批判力，但不一定流於意識形態，而是對權力結構的觀察，比如居住正義、環境正義、性別正義。以最近一期的蘇富比香港秋拍為例，班克斯、田中敦子、曾梵志的作品，都帶有明顯的政治詮釋性。台灣作為一個強調創作自由與言論自由的社會，更應該讓具有這般爆發力的藝術家登上檯面，在香港的社會開放性劇烈緊鎖的狀況之下，相信長期對照下來，會造就一種獨有的創作優勢。

（作者為Parsons設計學院策展學系碩士，現為品牌行銷暨廣播主持人）

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