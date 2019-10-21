回應「建軍不要好高騖遠」

◎ 宋磊

台美關係處於數十年來的最佳狀態，我國軍購消息也一波接一波，但當空軍、陸軍、海軍紛紛採購新一代的戰機、坦克、軍艦時，從「軍種」延續的態度來說，或有其必要，但以解放軍和國軍的實力相比，若陷入對手有何武器，台灣也必須擁有，則長期的軍備競賽未必符合我們的國家利益。

台灣的強項為何？國軍的強項為何？據筆者多年觀察與分析，中科院研製的反艦飛彈、防空飛彈是台灣的強項，因此假使建軍規劃時，能拋開軍種競爭資源的惡性循環、放棄原先強軍思維，改採取台灣的強項進行建軍，或許更能有效嚇阻解放軍攻台。

舉例而言，國人自製的雄風反艦飛彈、天弓防空飛彈、飛彈快艇，皆為台灣的強項，若國軍能擁有超過一千枚的反艦飛彈、三千枚的防空飛彈、百艘以上的飛彈快艇，國軍將在制海、制空的作戰上具備嚇阻解放軍犯台的意願；同時為增加國軍「境外決戰」的實力與信心，各生產超過二千枚傳聞已久的雄二Ｅ增程型、雲峰中程飛彈，國軍將更有能力執行「重層嚇阻」的國防戰略。

然而正因至今仍無法跳脫軍種本位主義，在預算排擠下，建軍規劃與效益難謂周全。基於國家資源有限，預算配置與嚇阻能力之間的平衡，有待進一步的溝通與落實！

（作者為中華戰略前瞻協會會員）

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