自由廣場》陳同佳來台投案免死？

◎ 吳景欽

在台犯下殺人罪的港人陳同佳，據傳將於本月底出獄，其向港府表示願來台接受審判，但法務部發新聞稿指出，希望香港針對殺人罪部分，繼續進行訴追。這就產生一個疑問，即香港司法對殺人重罪的審理，到底是不能、還是不為？

二○一八年三月，港人陳同佳在台北殺害女友棄屍返港，法務部多次向香港提出遣送的要求，卻因台、港間無刑事司法互助協議存在，致無下文。而因陳同佳回港後，盜刷女友信用卡，被以竊盜、洗錢等罪起訴，並在今年四月判處廿九個月有期徒刑。但因其已先被羈押一年多，再加以獄中表現良好，致獲得減刑，並預計於本月底出獄。只是被告既已承認殺人犯行，難道香港就不能以殺人罪來起訴、定罪嗎？

香港，雖在一九九七年回歸中國，但因一國兩制之故，仍繼續沿襲英國法制。而就英美法系來說，對於刑事管轄權，向來主張屬地性要高於屬人性，雖不會如大陸法系般強調本國人不引渡原則，卻對域外犯罪的處理，有所顧忌。這是因於此等犯罪之審判，有關人證的傳喚、證據的蒐集等等，都會面臨極大障礙，就易造成訴訟的延宕，甚至停止。這也是陳同佳案，香港法院拒絕控方追加殺人罪的理由所在。

而在港府藉由陳同佳案提出逃犯條例之修正，卻引發「送中」的疑慮，致爆發港人強烈抗議至今，也使港府撤回逃犯條例修正案。故於現階段，若陳同佳於香港出獄後主動來台受審，似就能避免治罪的漏洞。

惟當事人願意來台，必是想獲得減刑的優待。而依據刑法第六十二條，僅限於未發覺的自首，才得減刑，故陳同佳就算來台，也只能說是投案，並不符合自首並得減刑的要件。此外，針對殺人罪是否判死，無論是法務部或警政署，既不應、更無權對此做出承諾，一來，是因刑罰裁量權乃專屬於法官，二來，是刑事正義絕不能是妥協的結果。

而就算陳同佳無條件來台受審，但港府是否願意放行，也有疑問。因若真的成行，不正表示，就算不修逃犯條例，台港雙方仍可透過個案的刑事司法互助，來解決此爭議。則當初逃犯條例的修正實屬多餘，不就坐實了送中的目的。

（作者為真理大學刑事法研究中心主任，台灣陪審團協會理事長）

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