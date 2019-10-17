《新聞線上》王顧左右而言他

記者莊榮宏

孟子問齊宣王「您的臣子去楚國辦事，他將妻兒託付朋友照顧，回來卻見妻兒挨餓受凍，對這種朋友該怎麼辦？」

王答「和他絕交！」

孟子又問「如果典獄官不能管理屬下，又該如何？」

王答「罷他的官！」

孟子再問「倘若國家混亂，百姓怨聲載道，那該怎麼辦？」

齊宣王一聽，心知這一題是孟子在責問他，不答了，東張西望，把話題扯到別的地方，是謂：「王顧左右而言他」。

關於別人的問題，齊宣王總是一針見血，直搗要害，一談到自己的問題，齊宣王就態度大變，支吾其詞，言不及義。

每次讀到孟子．梁惠王篇的這一段對話，腦海就自然浮現柯文哲的臉孔。

談別人的過失，柯文哲快言快語，毫不留情，尖酸刻薄，毒辣缺德，連外貌、性別歧視，都不掘地而可出，思緒敏，反應快，拍案驚奇。

相反的，一談到自己的過失，柯文哲就東拉西扯，左閃右躲，說些有的沒的，宛如齊宣王附身；但柯的道行，齊宣王遠遠不如，他不只閃避話題，還能同時反擊，拋假議題，倒打對方一記，所謂一波未平，一波又起，第二波就是他的逆襲。

這話不是隨便亂說的。

本週，柯文哲拜會台中的宮廟時，以騎一日雙塔自詡，主人追問到底吃了什麼好料而能如此？柯脫口說「吃安非他命」。

柯既是民眾黨主席，又是京兆尹，公開場合講這種話，若這不叫「失言」，那什麼才是？

說完「吃安」，柯還笑到鼻眼皺成一團，狀極開心，若這不叫「戲言」，那什麼才是？

六旬老男人失言又戲言，被忠實報導後卻變臉，他創立的民眾黨，發言人還發聲明，指柯的吃安之說是「趣味的言談」、「並非認真的話語」。

用「吃安」比喻一日雙塔，何來「趣味」？既然「並非認真的話語」，更形同承認主席「戲言」；又豈能顛倒黑白，誣指媒體「影射性新聞」、「誤導民眾視聽」？那篇聲明，前後矛盾，自我打臉。

柯文哲更是不斷「顧左右而言他」，被追問「吃安」，先改口說「有一種東西叫作堅持」，接著掰稱被「偷錄音」，遭記者打臉且揚言要告，柯轉扯「媒體自律」，被當面提醒這是民眾黨主動邀請媒體的「公開」採訪，與自律何干？柯鬼扯：那廁所也是「公開」空間。最後又拖別人下水，「為什麼台灣的政治人物看起來都假假的」。

你又有多真？以墨綠自稱，以白色掩身，後來傾中，話語染紅，外綠中白內透紅，江湖人稱檳榔。你和你的黨又有哪裡真？上週你的心腹蔡壁如亂貼假消息，本週你「吃安」不認錯。你自命超越藍綠，有時比藍綠還不堪，藍綠還懂得尊重新聞自由，你卻一再打壓新聞自由，連一個小記者也不放過，你真是欺人太甚！

言行若不改，你的黨只是為台灣增添一個負向指標，你是不認錯的政客！青天朗朗，連一個影音確鑿的新聞報導，人證事證俱在，你和你的黨都敢公然撒謊污衊，你們還有什麼事做不出來？

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