社論》小心中國風險擴散為國際風險

主權移交中國成為特區，比起當英國的殖民地，從中華民族主義來看，應該是一種進步。弔詭的是，一九九七以來，越來越多港人感到失望，反而懷念大英帝國的最後餘暉。二十多年來，港人與北京的衝突，問題出在哪裡其實很簡單，只不過，最簡單的解決辦法，北京毫不鬆手，於是，不滿快速累積，而北京對香港越掐越緊。可以這樣說，鑰匙孔就是「雙普選」，行政長官與立法會都由港人直選，但是那把鑰匙在北京手上，它硬是不願意把門打開。

殖民地時代，香港的宗主國是異族、民主國家。回歸中國之後，宗主國是同族、一黨專政；因為是歷史的逆轉，所以需要許多「承諾」。於是， 一九九七之後的香港，形同放置在一個悲劇的結構裡，港人本來應該感到高興，但是卻高興不起來，而且沒幾年的工夫就證明了，這真的不是一件值得高興的事。中華人民共和國所圖的，是統一亢奮的一張拼圖。中共權力集團不同派系所爭奪的，是香港的經濟金融利益，而非「五十年不變」、「明天會更好」。至於為了收回香港，中英聯合聲明、香港基本法所承諾的主題內容，如果真的按照「歷史性文件」實現了，反而不利於對香港垂涎三尺者上下其手。

香港，被賦予對台灣示範一國兩制的角色，但是北京各路人馬只看自己的利益，根本將此一國家計畫拋諸腦後，而他們對香港、對台灣無時無刻地訴諸民族主義口號。冠冕堂皇的中華民族主義，已經淪為中共權力集團的遮羞布了。這次香港反送中，北京也把責任推給外國勢力甚至台灣。這樣的論述與遁辭，既否定追求民主自由人權的港人意志，也為中共權力集團的內部動員提供一個廉價的憑據。數位極權統治使然，北京現在只需動員「網民」便可達到政治目的，同時避免群眾運動引火上身。不變的是，中國人民依舊沒有發言權，而且，由於國家嚴密控制網路，「網民」的風向更容易操弄。

香港當前困境，源自歷史的誤會。一九八四年，中英聯合聲明，當年英國等民主國家普遍認為，中國的經濟開放終將啟動政治開放。然而，中共權力集團的想法跟外界不一樣，國際資金技術挹注所造就的崛起，讓「貪腐」與「反貪」長年糾纏，也讓他們更有能力鞏固政權以擴大利益，甚至喚醒他們追求世界霸權的赤色夢想。二○○一年底，中國成為世貿組織成員，但入世承諾能賴就賴。這一切，都在習近平時代化暗為明，中國夢成為發展落後國家的債務陷阱，以及民主國家公平貿易的噩夢，直到川普以貿易戰揭開美中戰略競爭的序幕，才有越來越多民主國家、國際媒體面對現實。而這個時候，習近平已經有足夠的銳實力，足以對內極致化「開發獨裁」，對外輸出威權主義反包圍民主陣營。

富可抗衡本國政府的跨國企業亦復如此。當年在改革開放的號召下，大舉投資中國追求全球化紅利，他們深信中國終將接受國際標準，依普世價值制定遊戲規則。中國的快速成長，成為世界工廠與市場，跨國企業從中國創造了龐大利潤，卻忽視了民主自由人權不進反退趨勢，即使有所察覺者也認為那是中國特色，不干國際企業的事。只顧賺錢，不管中國政治，這樣的好景不常。從幾年前的國際航空公司，到最近的ＮＢＡ、暴雪、蘋果、迪士尼，相繼遭到北京的思想檢查。至於台灣，不僅早就受夠了這種政治霸凌，還不時遭到軍事騷擾。如果受害的外企採取姑息態度，不啻鼓勵北京軟土深掘，為下一次更大的政治獵巫埋下伏筆。

香港反送中高潮迭起，刺激出中共權力集團狼性，逼得他們不得不脫下披著的羊皮。美中貿易戰重擊中國經濟，中共權力集團內部矛盾激化，國際聲援香港觸動敏感的政經神經，三種交互作用讓改革開放的設計本質表露無遺，也就是，改革開放只是實用主義，一黨專政才是核心價值。民主國家與跨國企業所善意期待的中國，一直都不存在也不會自動實現。如果繼續定義中國為工廠與市場，任由經濟快速成長與政治嚴重倒退平行並存，那就得做好中國風險擴散為國際風險的心理準備。就此而言，ＮＢＡ事件的後續非常值得觀察，如果「絕不允許在中國賺錢卻支持台獨」出現國際版，且導致普世價值從民主陣營內部開始退潮，將為世界揭開另一個動盪不安的年代。

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