自由廣場》外館國慶酒會的紅布條

◎ 陳永昌

十月上旬是台灣各駐外使館代表處最忙碌的日子，一年一度國慶酒會有多少位來賓共襄盛舉，乃至於哪些重要人士出席，往往是反映兩國實質關係發展與外館具體工作成績的櫥窗。所以，諸如捷克參議院議長柯佳洛出席致詞，或者日本首相安倍晉三母親洋子女士連續三年不缺席，都是來自外交人員長時間耕耘積累的豐碩成果。

各地國慶酒會中，外館竭盡巧思安排節目並佈置現場，無不利用寶貴機會展現台灣文化軟實力。像是福岡辦事處提供目前正風靡全日本的珍珠奶茶，西班牙代表處邀請在馬德里舉行個展的插畫家幾米上台介紹，遭中國取消演出行程的布拉克弦樂四重奏則現身捷克國慶酒會現場演出；觥籌交錯熱絡氛圍中，唯一美中不足的是會場高掛千篇一律的紅布條。如果說外交官代表國家門面，突兀的大大紅布條根本無法與台灣美學經濟發展現況劃上等號！

根據瑞典媒體《瑞典日報》報導，過去十年來台灣國慶酒會都在斯德哥爾摩喜來登飯店舉辦，在中國大使館強力施壓下，瑞典代表處今年不得不臨時更換場地。這場被中國大使館稱為「嚴重違反國際法的非法活動」，改至瑞典國立歷史博物館有著十七世紀壁畫天花板的富麗堂皇大廳舉辦，因此有當地台僑戲稱，圍堵封殺後的國慶酒會反而升級了，旅居當地鋼琴家現場演奏台灣民謠更是相得益彰。只是，精緻風格雕梁畫棟中突兀綁上不協調的「慶祝中華民國雙十國慶」紅布條，是讓人不忍苛責的格外刺眼缺憾。

無論是外館人力物力有限、公務體系嚴格預算申請與簽報流程、異國他鄉諸多不便，再加上千頭萬緒庶務有其種種不足為外人道的輕重緩急，以上種種顧慮都可以是紅布條文化沿襲多年的合理解釋。只是，值此美學經濟時代，產官學無不致力於提升整體設計產業競爭力，連總統府主導的國慶主視覺都以身作則，過去三年開始大膽延攬新銳設計師操刀，塑造活潑熱情新氣象，位居公務官僚體系末梢神經的駐外使館代表處，也到了應該改變的時刻。

事實上，外交部並非完全自外於席捲而來的設計潮流，像是年初配合美國「台灣關係法」立法四十週年，外交部國際傳播司團隊便設計以ＴＲＡ三個字母組成鑽石意象主視覺，串穿全年度研討會、酒會與研習營隊等一系列活動。個人建議：國際傳播司應該考慮比照辦理，設計各外館可以靈活運用的一致性國慶酒會主視覺圖像，甚至進一步提供量身訂製的背板大圖輸出後勤支援，讓世界各地國慶酒會恰如其分延伸台灣美學實力。

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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