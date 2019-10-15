自由廣場》隕石傳說與中國將有大事發生

◎ 陳安

十月十一日，一則「長春流星」的視頻登上了微博，短時間創造出四七○○萬的流量，人們紛紛聯想到，發生在一九七六年的吉林隕石事件，驚呼二○一九中國也將有大事發生。

一九七六年三月八日，一顆重約四噸的隕石以每秒四十八公里速度進入大氣層，在吉林省上空發生爆炸，碎片散落在吉林市金珠鄉五百平方公里的範圍，一塊重達一．七七噸的碎石，衝擊出直徑二米、深達六．五米的大坑，是地球上已知最大的隕石。

就在一九七六這年，中國巨變連連，唐山大地震死了二十四萬人，開國元老周恩來、朱德和毛澤東去世，同年十月六日，鄧小平結合葉劍英發動宮廷政變，推翻了江青和四人幫，中南海於是改朝換代。

中國共產黨是個奇怪的政黨，他們移植馬克斯思想，打著無神論旗號胡作非為，但個個都背負著五千年傳統包袱的束縛，權力愈大的愈迷信。不說一干遺老，就算毛澤東本人也是篤信天命的，市井廣為流傳兩個逸事，一是毛曾尋訪衡山老道士，盲眼老道告訴他，湖南近百年會出五個帝王級人物，毛於是自忖：我算一個，劉少奇算一個，還有一個應該是彭德懷，其他就不清楚了。於是發動鬥爭，整死了劉、彭斬草除根。

另一個傳聞更玄，毛本人有濃厚的帝王思想，卻終生不踏進故宮一步，故宮五百年帝都，內藏百萬件文物，與毛的居所只有一牆之隔，毛卻視為禁地，據說也與命理師告誡和他命格犯沖有關。毛的警衛隊番號八三四一，後來也被附會暗藏天機密碼，預言他享年八十三歲，掌權四十一年。

習近平以毛澤東的繼承人自居，剛剛風風光光的辦了一場建政七十週年閱兵大典，十天之後吉林天現異兆，好事者於是附會不絕，預言將有政要殞落，人們第一個聯想到的就是江澤民。已經九十三歲高齡的他，閱兵典禮上顫巍巍的被架著出現在天安門城樓，和白髮蒼蒼的胡錦濤，配合習大帝演出萬方來朝的盛世假象，江已氣血衰竭，有如槁木，去日無多。

習近平鼓動民族情緒，把十四億人塑造成戰狼式的巨嬰，一場ＮＢＡ風暴，前倨後恭，愛國五毛把反美當工作，移民美國才是生活，上海一場比賽門票炒到人民幣一萬六，仍然座無虛席，這才是誠實的中國。

至於「長春流星」是吉是凶，姑妄聽之就好。

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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