自由廣場》中國市場是中國政府的

◎ 陳紀元

美中貿易談判第一回合結果，只有中國以先前宣布之鬆綁金融機構的外資持股限制，換取美國暫停原訂今天（十五日）對中國兩千五百億進口商品的關稅調高，其他都還停留在有「實質性進展」；看來美中要平衡雙方利益，仍待「實質性進行展開」，這角力還有得比氣長，連中國同意購買之四、五百億的農產品亦是。

由於美中貿易爭端及香港反送中，被揪出狠打巴掌的美國企業不在少數，也讓代表美國軟實力的ＮＢＡ見識到中國政府操作民間一個口令一個動作、無雜音的能力；更傳達出中國市場利益是由中國政府來支配的訊息，也傳達出只要一聲令下拆除廣告、中止轉播、坐無虛席，猶如「桌頂拿柑」；想取得多少中國市場利益就看付出多少代價。相較於民主法治的國家，沒有「政府-企業-人民一條鞭」的體制，反而政府須以民為本。ＮＢＡ總裁最終表明，「如果這是堅守我們價值的代價，我們仍認為堅守這些價值極為重要。」算是畫出底線。

對ＮＢＡ經營及球員而言，中國市場的利益何其誘人，尤其是落袋的利益要掏出來，很痛的；但沒辦法的是，「中國市場」這塊粿是中國政府的，任何人意欲靠這塊粿獲利，聽中國政府的話、依循中國政府的價值是基本消費。至於經營「中國市場」之利益，聽話依循價值的成本以及其他費用，孰高孰低就如人飲水了。不過，由近年來歐美日之投資撤出情況，看來聽話依循價值的成本及其他費用應該得不償失。

「市場利益」與「台灣價值」的衝突，也是多年來台灣、中國一直存在的糾結，亦是所謂藍綠對抗的淵藪之一。台商對中國市場有憧憬，此乃中國政府能拿「中國市場」當武器的原因。但台商必須了解，「中國市場」是中國政府的，帶不走的，是虛無縹緲的；如果ＮＢＡ設在台灣，縱使天天批判台灣，有天搬離，台灣人民仍能自由自在消費ＮＢＡ球賽，市場仍舊；但在中國，廣告、轉播全部砍除，翻牆列入信用評分制度，都極有可能，ＮＢＡ就只能揮揮汗水，不帶走一片「中國市場」。

有些台商認為掌有核心技術，不怕中國翻臉，也不怕中國竊取，然而美中貿易談判，將「強制技轉、智財權」列為主要課題，就顯示中國政府絕不是吃素的。台商在美中貿易戰中，逐漸轉至其他國家，無形中也見藍綠對抗之憑藉呈現消散，期望ＮＢＡ總裁的一番話，給藍綠以往的分歧一點省思。

（作者為南台科大財法所副教授，業商）

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