自由廣場》這場「畢業典禮」怎能由中華民國辦？

◎ 黃聖峰

先說，這篇是逆風文。

筆者知道昨天有很多人去台北參加史明老前輩的畢業典禮，但筆者沒去。不是筆者沒空，也不是因為筆者對畢業生沒興趣，而是因為，這畢業典禮主任委員的「身分」讓筆者非常感冒。

這活動給了筆者強烈的反胃感。那是一個筆者每年四月七日都會有的感覺。

何一個台灣人都可以當這個典禮的主任委員，但在中華民國流亡政權裡當官的人不行。

振魂護國？到底是護什麼「國」？到底是在護哪個「國」？中華民國流亡政權總統擔任主委辦的，以「護國」為名的活動，到底是在傳達什麼訊息？

中華民國流亡政權的總統發褒揚令，給將一生奉獻給建立台灣人的國家、驅逐中華民國流亡政權的史明老前輩，這到底是在褒揚？還是嘲諷？

毫無疑問的，對一生為台灣努力奮鬥的史明老前輩，台灣人確實應該為他辦一場隆重的紀念活動。但這場活動，不應該由蔡英文領銜主辦，不應該由身為中華民國流亡政權總統的蔡英文主辦。

以史明老前輩為台灣建國獨立的付出奉獻，他絕對有資格獲得一紙褒揚令。但這張褒揚令，不應該是中華民國政權的褒揚令，不應該是他奮鬥一生所對抗的中華民國流亡政權發的褒揚令！

當「我主張台灣獨立」變成只剩下「捍衛百分之百的言論自由」，當主張台灣建國獨立的聲音，變成中華民國流亡政權藉機舉辦的「護『國』」活動中，所謂「民主自由的『中華民國台灣』內部的多元意見呈現」時，看似「有容乃大」的中華民國流亡政權已然成為最後的贏家。

所以，請恕筆者無法接受中華民國流亡政權將當初使用在鄭南榕前輩身上的收割手段再度用在史明老前輩身上。

所以，請恕筆者在這裡明白否定中華民國流亡政權今天要頒給史明老前輩的褒揚令的合理性、適當性與正當性。

所以，請恕筆者在這裡，私自以一個主張台澎住民自決建國的建國倡議者的身分，發一張褒揚令給史明老前輩，褒揚他為實現台灣建國獨立目標所付出的一切！

史明老前輩，台灣建國獨立的目標尚未實現，我們會繼續努力，直到台澎住民自決建國成功，中華民國流亡政權離開台澎的那一刻來臨！

（作者為愛丁堡大學國際公法博士生、台澎黨法務長；https://www.facebook.com/ssfpp.tw）

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