自由廣場》九二統一共識

◎ 潘寬

韓國瑜及其團隊發表兩岸政策白皮書，重申一中各表的九二共識。習近平在多次談話中，已經將九二共識與一國兩制的統一畫上等號，然而，「九二共識」創造者蘇起表示，「正港的九二共識是一中各表」、「把九二共識和一國兩制連在一起的是蔡英文不是習近平」。

那我們就來回顧一下習近平的發言吧，他是怎麼定義九二共識的呢？習近平在今年一月二日的原文：「七十年來，我們秉持求同存異精神，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識。」這還不夠清楚嗎？習近平的企圖，就是把九二共識當成是謀求統一的共識，國民黨高喊一中各表，習近平完全沒有「各表」。國民黨如果真要維護中華民國主權，那真的得拋棄這個糖衣毒藥的「九二統一共識」。強調台灣是二戰後殖民地，主權未定的事實，還相對比較有助於鞏固負責代管台灣的中華民國的存在。

事實上，中華民國、中華人民共和國，彼此互斥，雙方都要爭奪中國代表權。自從中華民國被退出聯合國以後，唯一能代表中國的就是中華人民共和國了，為了維護其正統性，任何主張中華民國者，在習近平眼中也是台獨。引述習近平所言「兩個中國、一中一台、台灣獨立」通通都是「台獨」。既然都是台獨，何須再去承認這個「九二統一共識」？一個共識如果雙方說法不一樣，那還叫做共識嗎？

（作者為太陽花學運參與者）

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