自由廣場》高鐵延伸 人才回流

◎ 許靖

有學者不看好高鐵延伸屏東。依日本經驗，基礎建設是最基本且最重要機能，並由此透過發展地方產業特色與地方創生，讓大都市人口回流到城鎮鄉村，漸進改變人口結構。

整體來看，國內人才、資源要能回流城鎮鄉村，基礎建設是投資誘因之一。在政府職能上，一般來說，透過基建動力，驅動經濟發展。在這個原則之下，鄉村或城鎮如能透過推動產業特色、交通機能，可能才可發揮地方創生效用。

日本國內四通八達的軌道建設，讓地方創生容易收到功效。屏東縣境僅有台鐵，並無捷運、輕軌及高鐵等建設，但百年前有日本政府因政策需要鋪設糖鐵在屏東平原馳騁，造就當時的屏東在歷史上的第一次工商繁榮。

歷史可資借鏡，國家扮演重要角色。台灣如效仿當前日本地方創生經驗，地方創生雖然由當地居民主動想辦法推動，但終究政府仍有背後影響，其在經濟、交通基礎建設施力，才能讓地方創生蓬勃發展。

屏東縣境的地方創生足以成功，但是政府也應積極推動屏東軌道建設，讓人才回流，也讓資源分配更趨均衡。試想，高雄縣市合併升格直轄市後，高雄市區人口過於集中，屏東諸多人才外流高雄，並無助於屏東縣境內的地方創生。

因此，在發展軌道建設的同時，應從事相關專業人才培訓。政府至國外考察觀摩，除觀摩工程技術經驗外，也應有人才學習當地的產業如何配合軌道建設而帶動地方發展之經驗，融合相關經驗再讓台灣的軌道經驗走向本土化、國產化，乃至輸出技術。

興辦高捷、高鐵延伸屏東同時，如能兼顧屏東產業、經濟與人口均衡，醞釀地方創生機能，最終再一併發揮功能，高鐵屏東路線運量自能提升。

（作者為媒體工作者，屏東縣民）

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