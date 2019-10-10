社論》中國對文明與民主的威脅

美國著名動漫《南方四賤客》發表另類「道歉聲明」，將中國狠狠諷刺一番，相關作品亦遭中國下架。（翻攝臉書South Park）

美中貿易戰復談前夕，兩國緊張加劇。美國商務部宣稱，中國涉嫌迫害維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數族群的人權，把中國監視器大廠海康威視等二十八家中國企業，列入貿易黑名單。此外，美國休士頓火箭隊總經理莫雷發表「為自由而戰，和香港站在一起」的推文，引起中國一片撻伐之聲，而ＮＢＡ總裁席爾瓦表態支持莫雷行使言論自由，拒絕道歉，則遭受中國停止ＮＢＡ賽事轉播，及相關贊助活動。而美國著名動漫《南方四賤客》也發表另類「道歉聲明」，將中國狠狠諷刺一番，相關作品亦遭中國下架。凡此在在顯示美中已在人權、言論自由上開闢另一個戰場。

美中貿易本是因為經貿紛爭而起，但一年多來卻擴大至科技戰、貨幣戰，甚至體制與價值的領域，因此貿易戰看似經濟利益之爭，卻由於中國係以保護主義、民族主義與專制體制對抗自由社會，衝突一旦擴大，勢必衝擊彼此之間制度與思想的差異。此次ＮＢＡ與南方四賤客所掀起的風波，正好反映中國以「中華民族偉大復興」之名所凝聚之中國民族主義，與紅色中華帝國的崛起，正與全球的文明世界發生不可避免的對撞。亦即，ＮＢＡ與南方四賤客的爭議只是一個開端，類納粹主義的中國與自由世界的衝突，未來只會加劇而不會和緩。在此情況下，自由世界可能受到衝擊，但是，中國的數位極權體制能否承受自由民主、普世價值的滲入，依然屹立不搖？答案並不樂觀，因為人性終究嚮往自由與民主，一人或一黨專政，或者強調仇恨的狹隘民族主義，固然可能操弄、欺騙人民於一時，但終必遭到唾棄，乃是歷史發展之必然結果。

近年來，尤其習近平掌權之後，中國以銳實力威逼利誘自由世界屈服於其專制體制與價值的意圖日益明顯，手段更是日趨粗暴。在其對於所謂內政議題的新疆、西藏進行箝制鎮壓，甚而因為領土野心而對台灣打壓、封鎖與滲透時，外界可能無感，或者力有未逮，無法給予有力的聲援。但是，當中國特色與價值隨著紅色中華帝國崛起，向自由世界肆無忌憚擴散，甚至意圖「管束」自由世界人們的思想與言論自由時，實際上已牴觸文明社會與人性的底限，勢必挑起彼此的爭端，而淪為人類的公敵。中國自以為可以經濟作為武器與籌碼，收買自由世界的企業，向它的專制獨裁妥協，卻忽略了民主國家存在的最高價值就是保障人民的自由與人權，這是金錢所無法收買的。因此縱然有少數企業基於龐大商機而對中國破壞民主的作為傾向沉默與寬縱，最終卻必然遭到多數民眾的反彈與抵制。誠如《紐約時報》在社論中直指，平時美企面對中國時「閉嘴」的態度，可說是中國侵害人權的共犯。任何美國民眾，尤其政治人物都背不起這種為了要在中國「發大財」，卻要付出道德代價的罪名。

由此可見，此次中國挑戰的是世界最強大的民主國家美國，勢必不可能如過去對弱小族群與國家的欺凌，那般稱心如意、為所欲為。更何況，中國觸碰衝撞的是西方民主與文明的基石。ＮＢＡ與南方四賤客的事件，在任何民主國家都是稀鬆平常的現象，可謂是自由世界之日常，有何爭議與冒犯之有，讓中國必須大動干戈，祭起民族主義的幽靈，大舉獵巫？尤其，ＮＢＡ火箭隊總經理在推特發表力挺香港言論，這是個人的自由，即使批判國家領導人都是可以容忍，何況背後更沒有特定集團或政府在操控，不涉國家之間的敵對或陰謀，何以中國的玻璃心會如此脆弱，將其無限上綱為國家、民族之間的爭端，全面抵制ＮＢＡ在中國的轉播及其運動產業鏈？

最近美中的爭端，已經觸及政權的本質與立國精神。中國踐踏言論自由與人權的霸道行徑，將令多數美國人深感不可思議，開始反省中共政權的野蠻本質，不再一廂情願沉溺於中國富強可帶來中國的民主化與世界和平的幻想，進而認知中國崛起乃是自由世界的最大威脅，檢討調整與中國的相處之道。換言之，無論美中貿易戰能否獲得協議，終難改變紅色中國對外擴張的本質；其對台灣的併吞野心固然迫在眉睫，對自由世界的和平與普世價值的威脅，同樣巨大而致命。自由世界若未能有效防範這股反民主力量，世界的和平與自由恐有崩毀的危機。

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