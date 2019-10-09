自由廣場》澳洲樹皮畫與台灣構樹

◎ 李道勇

澳洲駐台辦事處將「大師：澳大利亞原住民樹皮畫特展」的珍藏品，介紹來台灣。澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）日前還撰文《澳洲、台灣原住民分享傳承，共創未來》投書自由時報，介紹這個特展將展出超過一百四十件作品、使用赭石與泥土，創作在樹皮上。這些作品可追溯至五萬年前，反映出生活在澳洲阿那姆地（Arnhem Land）的原住民的宗教暨文化故事。但也許篇幅所限，高大使沒在文中把澳洲原住民樹皮畫與台灣之間做個「連結」，這才是該特展的核心焦點。

台灣原住民是南島語族的一支，而南島語族的起源地在何處，一直是人類遷徙研究裡未解的謎團。沒想到這個謎團就藏在構樹裡，也就是樹皮布的原料─ 構樹。

構樹是亞熱帶的原生樹種，而且大洋洲各地的構樹，幾乎都是雌株，無法結果，無法藉由禽鳥、風力等方式自然擴散。因此大洋洲之所以出現構樹，可能由人為遷徙所帶去的。

構樹樹皮常用來「造紙」與「製布」，後者又稱為「樹皮布」，是南島語族重要的物資。中央研究院團隊分析了台灣、中國、東南亞與南太平洋構樹的ＤＮＡ後發現，南島語族文化裡的構樹，應該是由台灣帶出去的。這個突破性的成果也已刊登於美國國家科學院院刊（ＰＮＡＳ）。有興趣的讀者可以Google「植物ＤＮＡ竟記載著歷史！構樹說的南島語族遷徙史」。

構樹是一種桑科植物，也叫楮樹，在台灣俗稱鹿仔樹。三百多年前，台灣東寧王國每年出口十二萬張鹿皮，就是靠構樹葉可以作飼料，豬、牛、羊、兔也靠它。構樹果實味道香甜，然而不能賣到市場，因為太軟、易爛。

構樹也是優良的先驅植物，分布廣、適應性強，能大量吸滯粉塵和吸收二氧化硫，非常耐煙塵，自生繁衍能力強，速生，因此可作為綠化用樹。

（作者為城南文史工作室負責人）

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