自由廣場》韓國瑜能夠只請假，不請辭嗎？

◎ 黃惟冰

高雄市長韓國瑜若想認真參選總統，本來就不可能「市政」、「國政」兩頭兼顧。畢竟，台灣雖然不大，但「見面三分情」的選舉文化，讓上自總統、下至里長的每一位候選人，都必須投入絕大多數的時間與精力，盡可能的接觸到每一位選民，握到每一雙手。否則，要是在基層形成「都沒在跑」、「從沒來過」的印象，就足以讓候選人的其他努力前功盡棄。

然而，韓國瑜倘若只請假，不請辭，勢必將造成許多後遺症，所引發的政治後坐力，不僅將衝擊韓國瑜個人的總統路，也會拖累國民黨整體的立委選情。

第一，只請假，不請辭，外界必將質疑，韓國瑜是否對自己的選情沒信心？民調已經連輸十週、更連續六週落後蔡英文十個百分點以上的韓國瑜，若「沒信心」耳語遍傳，肯定是雪上加霜。影響所及，更將妨礙韓國瑜爭取「西瓜派」與中間選民的支持。因為，除了死忠「韓粉」，誰會想投給一位對自己都沒信心的候選人呢？

第二，韓國瑜若以請假方式，在選舉期間保留市長身分，這樣「買保險」的作法，無異於對兩百八十萬高雄市民宣告，「在座的各位都只是備胎」。這將觸動許多市民心中因為中央政府長期重北輕南，自認不受重視，而累積下來的「二等公民感」。事實上，正是這樣的氛圍，才讓韓國瑜在去年勝選。如今，韓國瑜施政成績猶如白紙，自己卻帶頭「北漂」，必將重挫國民黨在高雄的選情。

第三，距離投票日還有九十幾天，不論韓國瑜從何時開始請假，都只能祈求高雄在這段期間沒有任何風吹草動，不論是天災還是人禍，都將成為高雄市議員，以及民進黨陣營指責韓國瑜「不負責」，要求即刻暫停選舉活動，回去處理市政問題的理由。屆時，韓國瑜左支右絀的窘境，更將暴露無遺。

事實上，「市政」與「國政」可否兩頭兼顧，韓陣營的核心幹部潘恒旭早已給出答案。潘恒旭原為高雄市觀光局長，卻在今年九月一日請辭，表示要去幫韓國瑜打選戰。試問，如果扛轎的潘局長都自認分身乏術，那麼坐轎的市長，又怎麼好意思繼續「吃碗內，看碗外」？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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