自由廣場》警察不是大人 是法律執行者

◎ 詹子瑩

拜讀江榮祥律師十月三日投書《警察不是大人》，江律師法學專業與素養值得欽佩，惟術業有專攻，警察法規具備高度專業性，僅憑一般法律原則之見妄加批評，猶如以蠡測海，貽笑大方，例如釋字五三五號解釋為民國九十年公布，文中針對警察隨機攔查部分，認為法律未能完備，故應通盤檢討訂定法規，因而催生《警察職權行使法》，其「合理懷疑」、「有相當理由」等要件，於該法第六條至第八條已有明確規範，故舉「警員說如果不配合，將請你同行至派出所進行盤查」，嚴厲指出警察侵害人民自由一節，依第七條，須「顯然無法查證身分」，且其時間不得逾三小時，並應即向勤務指揮中心報告及通知親友或律師，並非員警個人恣意妄為對民眾人身自由加以限制。

批評警大教授將「處所」與「特定人」做不當連結，恐為個人穿鑿附會之見，警大章光明教授原文係探討「合理懷疑」所提具體事實，並認為「當事人手上提著塑膠袋，穿著拖鞋，加上『注視警察的眼神』。是否構成合理懷疑是爭議的焦點」。江律師僅以斷章取義之見，妄加批評，與法律人追根究柢、實事求是的精神有違。

筆者十分認同「警察不是大人」的論點，惟江律師個人以管窺天之見，批評「員警濫用公權力習以為常」、「格式化後重灌公務員腦袋裡的作業軟體」，對公務人員及警察人員加以貶損，恐傷及法律專業，建議江律師應深入了解員警執行取締、干涉作為實務作法，「格式化並重灌」自己錯誤思維，方能好好推動司法改革，實為全民福音。

（作者為台中市政府警察局警務員）

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