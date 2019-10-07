自由共和國》姜皇池／南方澳斷橋的1億2千萬漁民補償

南方澳跨港大橋倒塌，堵住唯一進出口，造成多艘漁船無法出港作業。（資料照）

姜皇池／台大國際法教授

南方澳跨港大橋發生斷橋意外。（資料照）

米塔颱風來勢洶洶，所幸未造成重大損傷，正當多數北台灣人民感到「賺到」一天颱風假之際，南方澳跨港大橋卻來驚天一斷，而由此斷橋浮現的：不單單是眾多的英雄，亦伴隨著諸多的不解與困惑。

除在第一時間冒險救人的加油站員工外，國軍、警消、海巡及有關政府人員，同樣在第一線，夜以繼日，不眠不休，搶救人命、搶修港道、收拾善後，凡諸種種，絕對值得國人給予喝采與感激。此間海軍在搶救與搶修港道之貢獻，有目共睹，除及時並立即動員外，整體規劃與執行在預定時程內即圓滿達成預計任務，看到那些浮腫眼皮下的堅毅表情與成果，讓人對「執干戈以衛社稷」的國軍，信心重燃。

儘管如此，回歸事件根本，南方澳跨港大橋竟是說斷即斷？雖有颱風且伴隨低度地震，但做為漁港指標性建設，在無毀滅性天災之際，發生如此「斷橋」，誠非吾人所能想像。基此，從設計、建造、檢測至維護，環環節節，若有故意過失之單位或個人，自當負起賠償責任。最低限度內，就現有資訊判斷，港務公司受託管理維護跨港大橋此一重要交通建設，卻未善盡相關維護管理責任，應與受損各方協商賠償事宜，誠屬合理。

縱然假設本事件確屬「人禍」，且港務公司就管理維護跨港大橋和港道而言，又屬公權力之行使，則在此範圍內，即應依國家賠償程序辦理。當然，得依此請求賠償者眾多，無法一一列述，但令人費解者，交通部會同農委會、漁業署等單位，擬給予因無法使用航道之南方澳港漁民，共一億二千多萬元補償。此非謂困在港內不能出港之漁民，不應向港務公司求償，然此一金額，容有疑義。

從部會權責分配而言，漁業署做為漁業主管機關，就此事件，是應站在漁民立場，為漁民謀最大利益，然凡事有其限度，「過與不及，皆有失之」。檢視跨部會提出之補償方案：「以漁船產值為每天每噸八百八十元，再乘以漁船總噸數，做為每日補償金，未出港日數以四天核計。」主要問題如下：首先，從賠償角度基礎觀察，一般原則是必須提出所生損害具體事證，然後給予賠償，然目前直接決定以產值做為「補償」根據，為何係以「產值」做為數額？理由何在？

第二，即便以產值做為計算方式，「每天每噸八百八十元」是如何算出？檢視公開資料，縱以近來宜蘭縣近海漁業最高產值二○一七年的三十億餘元為根據，該年宜蘭縣漁船總噸數為三萬五○五四噸，則所算出漁船每天每噸之產值約為二百三十五元左右。在無進一步詳細資料或損失證據前，此種計算方式或顯屬粗糙，然此初步結果，與補償方案相差竟近三倍，反令人好奇：是基於什麼基礎，提出每日每噸八百八十元方案？

第三，不能出海之漁船，固仍需支付所聘漁工酬薪，是屬於其損害，可列入補償；然捕魚活動所將耗費之油資、餌料、船東和船長等幹部所耗費之心力，甚至「運氣」及種種其他作業成本，都是最終產出「產值」所需支付者。漁船「休息」這幾天，漁民並未付出該等心力或成本，是否得逕以每噸八百八十元賠償，亦有所疑義。

對於因公有公共設施之設置或管理有欠缺，所導致損害應予以賠償，吾人深表贊同，特別是近海漁民更是國家須予特別照顧之一群，固當從寬；但此種漫天賠償或補償之先例一開，則國家制度將彷彿裝飾，而藍綠竟然噤聲，各方亦復無語，著實令人感慨。

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