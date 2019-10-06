自由廣場》課綱爭議，偏鄉只有被代言的份？

◎ 何蔚慈、廖浩翔

近日，時代力量立委鄭秀玲在立法院質詢教育部長時，以比較北一女中與屏東枋寮高中的多元選修課程開課數，即北一女中開設四十五門遠多於枋寮高中所開設之廿三門課程，又枋寮高中少開兩項學群，來論斷一○八課綱上路將對偏鄉學生不利。

首先，拿北一女比偏鄉，本就不適當。質詢後，枋寮高中教務主任發表聲明表示，枋寮高中僅五個班級，而北一女有廿三個班級，就比例上而言，怎能以四十五門課大於廿三門課，就論斷偏鄉小校無法順利開課？

就學群部分，北一女學生數多，學校一次開滿所有學群的課程當然沒問題，對學生數少的學校，分學期、分階段仍會開滿所有學群的課程，也不會有學生權益嚴重受損的問題。重點為開課能否回應學生學習興趣與生涯，而非盲目追求開課數目。況且選修課別僅是申請入學參考眾多指標之一，而非唯一。

枋寮高中學生會會長也感慨：「不能什麼事情都拿北部菁英學校來跟其他學校比，一比不上就說是資源分配不均，就兩校而言，我們本來就是站在一個不一樣的起跑點」。他也提到，校內老師對此言論感到失落，「對於自己用心探討、開發的課程，卻被輿論、大眾如此踐踏。」

的確，資源不均為台灣教育長期的困境。但，將一○八課綱停止上路，拉抬考試分發比例，甚至重回聯考時代，並不會平衡資源。齊頭式平等的升學制度中，更多的是被升學壓得喘不過氣、無法找到生涯方向的學生。

對於緩解不均，除了給予更多資源外，如何協助小校運用既有資源，儘可能理解學生的興趣學群與升學方向，並精準開課，給予學生充分生涯相關輔導與資訊，或許為一項可能策略。

（作者分別為臺灣青年民主協會副理事長、教育部課審會學生代表）

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