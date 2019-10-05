自由廣場》世界教師日看「窮教育」

◎ 楊智強

十月五日的世界教師日（World Teachers’ Day），由聯合國教科文組織和國際勞工組織發起，去年世界教師日以「受教育權即擁有合格教師的權利」為主題，提醒國際社會：教育是基本人權，透過教育推動社會發展，改善生活並消除貧困。

在台灣，合格師資相對充足。去年媒體報導，擁有教師證卻未在學校任教的流浪教師，從一○五年就已佔比三分之一，總計超過八萬人。少子化議題甚囂塵上，裁併廢校時有所聞，正式教師職缺看似僧多粥少的市場機制所導致，然而事實真是如此單純嗎？

據教育部去年統計，高中職及國中小長期代理教師共二萬三○五九人。顯然是地方政府撙節經費，選擇比正式教師每年少負擔十二至二十萬元不等預算來「窮教育」，才是真實的教育現況。前述數據尚未包含公立幼兒園。七月底全教總記者會指出：屏東、台南、南投等縣市，有高達三成代理教師，嘉義縣更衝破六十％。此外，各地方鄉鎮市立幼兒園，竟有不少以臨時人員聘僱，領最低基本工資二十三Ｋ的公幼老師！

目前有二○八所公私立實驗學校提供家長多元選擇，然而部分縣市偏鄉小校轉型實驗學校，品質良莠不齊。去年豐山實驗教育學校還出現全校只有一位正式教師，另一所位於大埔鄉的實驗學校，開學至今居然看得到第十三次招考代理教師的徵才訊息！cost down的教職員編制，沒有深耕理念的師資團隊進駐，而以代理教師的職缺充數，試問家長們及部分優質的實驗教育團體能接受嗎？

私校在高中及高等教育佔比超過一半，近年許多私校經營困難面臨退場，醒吾、大成、南榮等私校董事會，陸續被踢爆積欠薪資、違法解聘教師、校產變私產等情事。民眾疑慮私校接受政府巨額補助，但政府又無法使私校經營正常化。近期已有三十八名朝野立委提案連署「證券交易法」修法，推動上市公司設置勞工董事案。如果上市公司都能有勞工董事，接受補助更多的私校，更應增設公益及勞工董事來監督私校辦學。

大選將近，仍未見各政黨提出具體教育政策。筆者呼籲唯有落實「教育公共化」，才能確保教育環境品質，縮減貧富差距。

（作者為全國教師工會總聯合會政策研究員）

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