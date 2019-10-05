自由廣場》揪出「胡志偉們」的團夥

評敵友不分的蛋頭學者

◎ 陳止戈

一個「未來與樂活產業學系教授兼主任」在紅媒大發謬論，質疑為什麼「何韻詩可，李毅不可？」這是拿手術刀比屠刀，是非不明，好壞不分，蛋頭已極。

披著學術外衣，行顛倒黑白之實，教授引經據典，抬出「華盛頓兩公約」與「入出國與移民法」，想方設法為武統台灣的幫凶開脫，企圖鬆懈台灣人民的心防。

何韻詩是國際知名歌手，長期為抵抗威權而遭中共無情打壓，是香港反送中運動的代表性人物，受到全世界民主國家尊崇，先後受邀至聯合國及美國國會作證，為受苦的香港新世代發聲。而那個自稱「學者」的李毅，不過就是個打著極端民族主義幌子混吃混喝的大五毛，拿他們類比，不倫不類。

這位蛋頭學者也不得不承認，統促黨成員以潑漆激烈行動限制他人表意自由「固不可取，且應承受相關法律責任。」但他的真實用意卻是在點出何韻詩與李毅都在從事「與入境事由不符」的活動，所以不應該受到不公平的待遇。

我們千萬不要被這種假裝很有學問的歪理迷惑了！道理其實很簡單：假設有兩個訪客來你家裡作客，一個是宣導義工，來你家是在分享居家安全，並以過來人的慘痛經驗，提醒你小心火燭，留意門窗是否牢靠；另一個則是從來不掩飾他是覬覦你家財物的小偷，來你家的目的是在勘察地形地物，隨時準備鑽空子行竊，甚至霸占你家，謀財害命。誰該待之以禮，誰該拒之門外，有這麼難判斷嗎？

這位很有學問的蛋頭還下結論說：「我國是民主國家，重視民主反該珍惜法治，法治不因人而異，也不因政黨而異，只有標準一致的法治，民主政治才有正常良好的運作。」這若不是睜眼說瞎話，就是在魚目混珠偷換概念，請問中國是一個民主國家嗎？中共是一個民主政黨嗎？當他們對李明哲或正藍學者蔡金樹實施「法治」時，有遵循法治精神嗎？當他們在對港人痛下毒手時，有傾聽民主的卑微呼聲嗎？

蔡總統與蘇院長表達不容挑戰台灣的民主與法治，只是剛好而已，只有不懷好意的媒體與學者，才會為「統促黨」張目，為「胡志偉們」叫屈。當強盜小偷來侵門踏戶，腦筋正常的人都知道該怎麼做，凡是拐彎抹角為他們開脫的，就肯定是他們的同夥。

（作者為業餘投資人，新北市民）

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