自由開講》駁傅崐萁的「七大患」

◎陳啟濃

國民黨立法院黨團總召傅崐萁不滿執政黨總召柯建銘對國民黨立法委員的批評，反咬民進黨執政有「七大患」。然而細觀其所謂之患，卻沒有像柯建銘所言國民黨立委的違法違憲來得具體，只不過是無的放矢，以牙還牙的情緒性指控。

傅崐萁所謂的「七大患」包括「國防引戰」、「外交敵鄰」、「財政國虛」、「內政集權」、「國君敗壞」、「團隊無節」、「政權敗國」。雖然很用心從內政外交各環節挑毛病，但終歸是毫無根據，而且會反蝕其身。

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁（後）不滿執政黨總召柯建銘（前）對國民黨立法委員的批評，反咬民進黨執政有「七大患」。（資料照）

「國防引戰」應該又要指控民進黨挑起兩岸的對立，這個說法已經無法引起民眾的認同。民眾質疑的是國民黨是否想當吳三桂想過頭了，才會敵我不分，老是為專制政權的中共發聲。

「外交敵鄰」真是不知所云，台灣致力於結交民主國家，用經濟實力跟世界做朋友，真正跟世界為敵的是中共政權，中共更破壞各國跟台灣結盟。

「財政國虛」的說法更是可笑，在疫情世界各國經濟蕭條，政府還守住了人民正常生活，以致於稅金超收，還可以普發現金，這樣穩健的財政，不是說明一切了。

「內政集權」剛好是相反的說法，因為國民黨的縣市政府，在地方各自為王，常常跟中央的政策唱反調，在地方自治的現況下，中央政府也是無能為力約束。地方擴權這麼嚴重，何來的「內政集權」？

至於「國君敗壞」的用詞是君權時代的思想，民主國家總統當得不好，自然人民會用選票汰換，能夠繼續執政，就是認同肯定的證明。

賴清德先在黨內通過排黑，對於有爆發桃色事件的同志，都無法取得黨的提名。這些都是重視從政黨員氣節品德的展現。反倒是國民黨立委，有前科紀錄，都還能稱為黨團領導人物，這才是「團隊無節」。

會不會「政權敗國」就要靠台灣人民能否團結一心，前提是不該有窩裡反的情況發生，政權是要靠朝野力量共同承擔守護，所謂的「國家興亡，匹夫有責」，政權可以輪替，但不至於造成敗國。

（政治評論員）

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