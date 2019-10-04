新聞線上》國民黨憑什麼國會過半

明年大選倒數百日，國民黨設定國會六十席過半的席次，黨主席吳敦義想要御駕親征，率領大軍攻入立法院，國民黨能國會過半嗎？（資料照）

記者陳杉榮

明年總統大選倒數百日，若無重大變數，蔡英文總統連任趨於明朗，但民進黨的政黨支持度低，綠營眾小黨又如雨後春筍，勢必瓜分選票，席次會自然萎縮。國民黨設定六十席過半的席次，找不到「萬分之一可能性」選總統的黨主席吳敦義想要御駕親征，率領大軍攻入立法院，國民黨能國會過半嗎？

台灣人民需不需要迎回一個國民黨過半的立法院，必須放在歷史的脈絡中檢視。兩蔣時期的「國會法統」姑且不談了，李登輝執政時期，國民黨在立法院的運作有模有樣，不僅黨中有派，戰將如雲，中央政策會執行長和立院工作會主任及黨團書記長的三級制，分工明確，監督行政和迎戰在野，非常的精采。

二千年陳水扁當選總統是一個轉捩點，淪為在野黨的國民黨在國會的運作型態瓦解，國、親兩黨組成的泛藍大聯盟，在立法院「為反對而反對」，抵制潛艦等三項軍購案，至今令人印象深刻。若非國親無端抵制，加上陳水扁執政的某種無能，美國布希政府售台的八艘潛艦，現已英武的巡弋台海。

二○○八年三次政黨輪替，馬英九對中國採取扈從路線，國民黨立委的中樞神經都被拔掉了，就像一個人的腦和脊髓失去作用，國民黨喪失了「台灣主體意識」，面對北京不敢伸張「國家主權」，自己把「中華民國」吃掉了。新加坡的「馬習會」馬英九公開表演吞掉「一中各表」，是最鮮明的例證。

二○一六年民進黨在國會狂勝，席次暴增到一時消化不了，國民黨萎縮為三十五席，民進黨「完全執政」，也是立法院第一次政黨輪替。有人認為這三年多國會運作平淡無奇，民進黨立委連揭發弊案的能力都沒有，「完全執政完全無味」，對於立法院不抱任何期待，希望明年國民黨的立委過半，有一番新局面。

這樣的期待其實是很恐怖的！對於中國打壓台灣不敢說不，對於香港民主不敢聲援，提到習大大，奉若神明；講到共產黨，噤若寒蟬。對付蔡英文和民進黨，則是齜牙咧嘴、拳打腳踢，很難想像這是在台灣執政五十年的政黨，是創建「中華民國」曾經剿匪戡亂的政黨。有人戲稱，如果美國宣布要和台灣建交，第一個被嚇到的不是中國政府，而是台灣的國民黨立委。

國民黨立委黃昭順和顏寬恒曾經提案修改兩岸條例，放寬中國籍配偶的家屬來台，讓納稅的台灣人民給予「長照」，受到嚴厲批判才撤案。如果國民黨過半，不要懷疑，類似這樣的提案不會少，而且會三讀通過，北京勢力會不會就此長驅直入？令人不堪想像。

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