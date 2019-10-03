自由廣場》柯文哲又擦槍走火了

◎ 葛雋

中國舉辦「十一閱兵」，香港市民下午發起「國殤」遊行，全港多個地方發生警民衝突。黑警在荃灣鎮壓期間，竟首度以實彈近距離對一名十八歲高中生胸部開槍，此舉震驚全世界。然而柯文哲翌日受訪時，被人問到對此事的看法，公然宣稱整起事件是「擦槍走火」。

柯文哲的言論立即遭到香港台灣網民的抨擊。香港眾志秘書長黃之鋒在臉書表示：「以擦槍走火來形容，實在是對中槍學生的侮辱。」喜歡以「外科醫師」自詡的柯文哲，好明顯，這一次在護主言行中才是真的「擦槍走火」，露出了一貫「親中仇港舔共」的馬腳。

從記者拍攝的遠近鏡頭短片多個角度皆可看見，該名開槍警員先是自行離隊用腳踢向示威者後才遭到還擊，示威者中槍前一刻，使用木棍揮向黑警的手部，似是想打脫他的實彈槍械，這個動作很明顯屬於自衛，是想保護同路人免被實彈傷害才打其手部，而不是威脅警員的生命。

撫心自問，這名全副武裝警員的生命真的受到嚴重威脅了嗎？沒有。他有無法不近距離對正心口開槍的必要和理由嗎？當然也沒有。他有許多同袍在身邊可以要求援助，他有很多非實彈槍械及武器可以迅速制服對方，他可以先向天鳴槍示警，甚至即使開槍也可以射其手腳⋯⋯然而，此黑警選擇的是直接向示威者的胸口開槍，而這絕對是可以一擊斃命的。這一切，難道還可以解釋為「擦槍走火」嗎？

在台灣政壇，柯文哲的「大嘴巴」不知惹過多少次禍，然而每次都被他輕易脫身了，人們似乎已見怪不怪。不過這次他的「擦槍走火」論，深深激怒了七百萬香港人和全世界站在香港抗爭者一邊的國家的人民，相信人們是不會放過這個「柯痞」的。

（作者為香港退休作家）

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