自由廣場》具有中國特色的有罪推定

◎ 曾傑克

蔡總統的倫敦政經學院（ＬＳＥ）博士學位及博士論文真偽論述，應該是從二○一一年，蔡英文第一次要競選台灣總統到現在，至少有八年之久並未善了，而且還在繼續爭吵辯論中。最近國外也有知名記者加入混戰，台灣應該是以彭Ｐ的政論節目為領頭羊，從控訴假造學位及論文的罪狀，牽扯到品德及誠信的罪名，無奇不有。

台灣的法律，一直想學英美法律的「無罪推定論」，但從蔡英文的博士學位及博士論文，幾乎所有批評控訴者及跟從者，都是在做「有罪推定論」，合理懷疑就可以羅織罪狀，這就是有罪推定論，也是中國文化常說的「欲加之罪，何患無辭」。

控訴假造學位及論文的法律專家們，和業餘的法官們，都是拿出很多報章雜誌的文稿，「合理懷疑」蔡總統假造學位及論文。但他們也要提出合理懷疑，ＬＳＥ在轉成倫敦大學時搞丟了，這樣才是公正的論述，才是「無罪推定論」。

在美國四十年，我至少上過四次陪審團，檢察官是有提出控訴的權利，但也必須提出證據。蔡總統有提出ＬＳＥ博士證書，檢察官必須證明那是假的，她有提出博士論文，ＬＳＥ圖書館也有，美國、日本都有人檢索到學校圖書館蔡英文三十多年前的論文標題及編碼，那檢察官必須證明那是假的。現在這些控訴者所提出的證據，在陪審團的眼中是很薄弱的、間接的、懷疑推論，更談不上證據，美國的陪審團都是一般老百姓臨時組成的，也可看出一般美國人的法律常識及水準。

連在台灣主推陪審團制的張先生、鄭律師，還有法律專家黃先生及其他法學博士，都控訴蔡總統沒有博士學位及沒交論文，台灣要推行陪審團制那是很可笑、很諷刺，也很可悲的，也是枉然的。

（作者為留美退休航太工程師）

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