◎ 李瑞娟

一早,到便利商店買報紙,人龍很長,我前面一位女性移工要買咖啡,年輕男店員問她要中杯還是大杯?女生聽不懂,愣在那邊。眾目睽睽之下,男店員竟轉而一臉兇狠的大聲問,妳要中杯還是大杯?我看不下去,正要出言,沒想到後面的幾個排隊者就先發聲幫忙翻譯,medium or large?

但可能女生被男店員的表情及音量嚇到,或者腦筋仍在試圖翻譯著,還是沒反應過來。我只好在她後面輕聲問她,Do you want medium or large? 她還重複了一次我的話,但還是沒辦法選擇。我就告訴仍然怒氣沖沖的店員,給她一杯中的好了!才結束這僵局。

我沒有在便利商店打過工,所以不知道有關的工作守則。但是我想提出的問題是,店員面對有溝通障礙的外國人,是否該有一些SOP,以解決如上述遇到的問題?或者,在外國人出入頻繁的場合,優先選用具備基本英語會話能力的店員?或者公司把常見的語言障礙列冊,教育員工學好幾句工作用語,更好!

(作者為文創事務所負責人,新北市民)

