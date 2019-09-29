自由廣場》中國迫害宗教信徒 70年如一日

◎ 張玲玲

歐洲議會日前舉辦「天主教宗教自由在中國」研討會，許多歐洲學者及宗教團體十分擔憂教徒持續遭到中國的監控與迫害；此舉對於中國為了干擾台梵邦交而與梵蒂岡簽署《梵中主教任命臨時協議》滿一年之際，實在也是一大諷刺。

習近平上台後緊抓宗教工作，甚至將其推升至國家層級事務。除了訂定新版宗教事務條例將其「法制化」加強管控之外，去年還將「國家宗教事務局」併入「中央統戰部」一併「統戰化」，此舉不僅是中國針對港澳台與海外宗教人士進行統戰工作之外，其目標更是在遏止宗教自由化運動在中國內部發酵。

《梵中主教任命臨時協議》的簽署，完全沒有改善中國信徒的處境，迄今中國政府依舊如毛澤東時代對各個宗教團體及教徒嚴密監控及迫害、拆毀教會（堂）及十字架、以及以毛澤東或習近平肖像替代耶穌畫像、以習語錄覆蓋佛語或教義，將共黨想法與習思想硬是灌輸到宗教論述，甚至神職人員及教徒遭軟禁、逮捕羈押或被迫失蹤等，在中國「堅持我國宗教中國化方向」的管控方針下，宗教只能成為政治服務的工具，對信徒來說是極其殘酷。

中國自一九九一年開始發表了首部《人權白皮書》、到本月廿三日剛發表《為人民謀幸福：新中國人權事業發展七十年白皮書》，都大剌剌闡述著「重視」人權的豐功偉業——「提升中國國內人權、參與世界人權的成就與貢獻」、「人民的獲得感、幸福感、安全感是檢驗人權實現的重要標準；公正合理包容是國際人權治理的基本原則；促進人的自由全面發展是人權的最高價值追求。」令人不覺莞爾。高舉著民主和人權的旗幟之同時，卻以「宗教中國化」政策背道而行、箝制迫害信徒與人民。

筆者廿幾年前在馬祖服務時，拜訪過馬袓人的「姆姆」（暱稱）——第五屆醫療奉獻獎得主、被譽為「台灣德蕾莎」的比利時石仁愛修女；國共內戰期間她曾赴中國大陸傳教，後來遇到毛澤東迫害宗教政策被監禁了二年半時間。回憶過往的當時，她指著雙手手腕被綑綁過的痕跡。沒想到七十年後，中國還是一樣的情景，所謂「中國人權」真是令人不勝唏噓！

（作者為現役陸軍上校，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法