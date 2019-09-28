自由廣場》和平中立不是護身符

◎ 王克雄

呂秀蓮於九月十七日宣布將代表喜樂島聯盟參加台灣總統選舉。在參選聲明上主要提到要「超越藍綠」及「和平中立」。這兩個口號是什麼意思？要如何達成呢？

「超越藍綠」，就是不要綠色也不要藍色。綠色支持台灣是主權獨立的國家，但中國不喜歡，也就一再打壓台灣。呂秀蓮強調要與中國謀求和平，不可能再主張台灣主權獨立，更不可能支持台灣獨立了。這些日子呂秀蓮一再接觸藍營的人士，並上親藍的政論節目。事實上，呂秀蓮扮演著兩面人的角色，對綠營的人給綠面具看，對藍營的人給藍面具看。

習近平在一月二日的「告台灣同胞書」提出：「和平解決台灣問題的政策主張和『一國兩制』科學構想，確立了『和平統一、一國兩制』基本方針，進而形成了堅持『一國兩制』和推進祖國統一基本方略。」習近平定意推動祖國統一，台灣必須接受一國兩制才會有和平。呂秀蓮想要「和平中立」，如不順從習近平的要求，那就不可能。呂秀蓮和喜樂島只是編些騙選票的廢話罷了。

台灣成為中立國，那麼國名是台灣、中華民國或中華人民共和國？如用台灣或中華民國，中國絕對不會同意。也許中國會同意台灣屬於中華人民共和國，可以一國兩制，成為一個中立區，類似香港一樣。台灣成為中立國也就是不參與美、日的陣營，如此一來美國就不會保護台灣，也不會賣先進武器或提供製造武器的新科技給台灣。一九九六年飛彈危機，柯林頓依照「台灣關係法」，立即派遣兩個航空母艦戰鬥群來保衛台灣，中國才取消侵略台灣的意圖。這二十多年來台海的和平也是依靠美國的保護。如果美國不再保護，那就相當於邀請中國攻打台灣了。

二次大戰時期荷蘭、丹麥、挪威、瑞士等國都是中立國，結果除了瑞士以外都被德國佔領。德國也要侵犯瑞士，但瑞士威脅將把很多隧道炸毀，如此希特勒拿到瑞士也沒有用。希特勒要侵略就侵略，管你什麼中立國。呂秀蓮以為宣布台灣為中立國，中國就不會侵略台灣，這實在是癡人說夢。

（作者為美國台灣研究院發起人）

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