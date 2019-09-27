《新聞線上》台灣三國志

記者陳杉榮

王金平會不會代表親民黨參選總統還在未定之天，韓國瑜的民調支持度直線墜落則是不可逆的事實，但因不滿蔡英文的政治頭人和中間選民很多，宋楚瑜手上的大選入場券確實還有賣點，郭台銘、柯文哲和王金平的政治結盟，在選舉截止登記前，還有高潮，「第三勢力」的立委佈局，不會冷場。

吳敦義提名「德不配位」的候選人，把總統選舉這局玩殘，造成今天國民黨陷入進退維谷的窘境，許多藍營的人椎心刺骨。王金平大悲無言，痛在心裡；朱立倫強顏歡笑，眼淚往肚子吞。半途殺出的程咬金郭董，一生霸氣商場，迄今仍嚥不下這口氣。國民黨大老談「團結」，有如夸父追日，還要藍軍支持者跟著一起長跑，非常殘忍。

反年改激情群眾凝結而出的韓粉，本來寄希望於韓國瑜當選總統，可以恢復十八趴，但在大法官做出年改解釋「一槌定音」之後，這些由高級知識份子和高級外省人轉換的韓粉，知道透過修法翻案的希望破滅，激情逐漸冷卻，回復了清明狀態，他們腦袋裡是有國家觀念的，當然理解國家處境，更看得清楚韓某人的德性和能力。

在十一月二十二日總統選舉截止登記日之前，吳敦義勢必煎熬，這叫自作自受。呂秀蓮能否連署過關，看起來蔡英文是不理會的。宋楚瑜和郭柯王之間的互動，則是費人疑猜，台灣的政治非常好玩，除了不能叫男人生孩子之外，政治充滿各種可能，宋郭柯王四人在總統這場競賽都還沒完全出局，立委選舉「第三勢力」大家爭做頭人，也是另一場大戲。

歷史上，二千年李登輝總統卸任，成立台聯作外圍，保李安全下莊。宋楚瑜競選總統失利，成立親民黨，作為東山再起的巨筏。柯文哲成立「台灣民眾黨」，本來是要藉由郭台銘選總統，順風搭船在國會建立灘頭堡，徐圖二○二四；王金平豐沛的國會經驗和各地人脈，都是順勢累積，而非逆勢收割。郭台銘不參選總統，但志在千里，壯心不已，支援第三勢力選立委，未來台灣的權力遊戲，他不會缺席。宋楚瑜這位政壇老將，掌握親民黨的生死，「萬年黨主席」要把入場券拿給誰，誰敢說不！

單一選區兩票制的立委選舉，沒有長期經營或是碰到政治氣旋，很難投機取巧當選，現任立委不分藍綠「都不是吃素的」，第三勢力的參選人不容易在區域選舉中取勝。然因民、國兩大黨的政黨支持度都不高，瓜分三十四席不分區立委較為容易，「拚立委」端到台前，好戲跟著登場。

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