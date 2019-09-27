自由廣場》殷海光的一百年與五十年

◎ 吳鯤魯

殷海光教授為上個世紀中葉卓越的自由主義思想家，他最早在台灣引介邏輯與分析哲學，促成本地整體學術、尤其是人文社會學科的發展進步；並以深思熟慮、「是什麼，就說什麼」的堅毅力量，撰寫大量專欄與社論，以言論強烈反對威權體制種種不正義，戳破獨裁政治需求的幻象，開啟本土民主運動批判先聲，並於1950年代末參與雷震組織新黨的運動。卻因此備遭當時的國民黨政權迫害，不僅失去政論文章發表平台，最後不得不離開他鍾愛的教育講學志業，抑鬱病歿。然則台灣一代又一代的自由思想者無懼而不懈地接棒，繼續提倡自由民主及保障人權，讓民主憲政的理想在貧瘠艱難的環境裡萌芽生根，殷先生以道德與文章傳世，如今已成為台灣民主運動綿延傳承的重要象徵人物，在華語系世界的影響力則方興未艾。

今年適逢殷先生誕生100週年、逝世50週年，財團法人紀念殷海光先生學術基金會的成立宗旨，原本就在於提倡自由主義思想與實踐之研究及討論，為紀念這個別具意義的年度，即日起假台北市南海路二二八國家紀念館舉辦「被遮蔽的燭光──殷海光誕生百年」紀念特展，持續展至2020年3月1日。9月27、28兩天在台大文學院演講廳舉行紀念研討會，活動會場選在對殷先生意義重大的台灣大學文學院演講廳，邀集海內外關心華人自由民主思想史、民主憲政、自由主義與科學哲學發展的學者齊聚一堂，共同研討，提供講座，並參與圓桌論壇，期盼能持續殷先生啟動的自由主義思想與實踐之研究及討論，加以發揚光大。

系列活動的目標就是整體展現殷海光如何自學有成且不計功利地轉向自由主義，進而結合1950年代當時威權體制下的異議力量，執筆批判種種不正義，戳破獨裁政治需求幻象，從而影響數個世代的華語系世界自由民主發展的歷程。一世紀的騰飛轉落，如今中國的新威權主義大行其道，政府控制人民的技術日新月異，連在香港都逼使年輕人群起決絕反抗，離自由民主目標越來越遙遠。在各國的華人社會中，科學精神的確立與文明文化的更新，在在有待建樹。然而殷海光基金會的活動還是冀望讓參與者可以驚險地看到，一個人的思想狀態、客觀現實、人文價值是如何地複雜交織著，在危疑的世界行進中，渺小的一個現存的人掙脫了世界的綑綁，把他對自己最大的可能性投射到當前。殷先生的實踐未必在有生之年全面展開，但是這種不屈的奮進產生一種張力，在舉世滔滔的塵俗發出刺眼的微弱燭光，而那些稀稀落落的微弱燭光總體點綴出人的光芒，讓世界史不至於淪落為亙古之長夜…。

（作者為殷海光基金會董事長、銘傳大學公共事務學系主任）

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