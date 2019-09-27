自由廣場》看戲的比演戲的更入戲

◎ 陳茂雄

台灣的選舉本來就相當劇烈，今年卻更特殊，一則光怪陸離的假新聞到處都是，一則難得出現兩大黨同時呈現崩解的狀態。中國國民黨崩解，大家都看得很清楚，民進黨本來也崩解，只是香港的「反送中」運動使台灣人產生「亡國感」，暫時抑制民進黨的崩解，只要「亡國感」消失，民進黨也會跟著崩解。

由於政壇異常，時常看到親友之間為了支持對象不同而反目，全國進入瘋狂境界。有些人獲得名或利，有人與特殊政治人物結怨，這兩種人加入戰場可以理解，因為他們與政壇存有利害關係，與利害無關的民眾也加入戰場才是反常，最重要的是他們根本就不了解政治人物。

朱高正曾說，政治就是高明的騙術，不過若要描述更清楚一點，應該說政治人物是在舞台上演戲，而一般民眾是舞台下的觀眾。舞台上的政治人物表現出來的是一齣戲，與他們真實生活完全無關，台下觀眾若是入戲太深，將戲劇內容當作真實的生活，那就會誤判。

政治人物都會說他們為國家、為社會賣命，從來就沒有人承認他們為自己奮鬥，他們真的都不會為自己而努力嗎？事實上，政治人物展現出來的是戲劇的內容，不是他們真實生活的世界，入戲太深的民眾卻將戲劇內容當作真實生活的世界，為了舞台上的戲劇內容影響自己真正的生活，相當不值得。

舞台下的觀眾常會跳腳，因為自己支持的政治人物較為忠厚，而被奸詐的對手打敗。事實上，大可不必為此生氣，生物本來就依循物競天擇的定律，能適應環境者才能生存；宗教界常會引導人類走向忠厚，然而，真正忠厚的人只適合扮演宗教家，不能在政壇生存。

忠厚的人輸給奸詐者的政治生態不是始自今日，自古就如此，極為優秀的項羽竟被小混混劉邦打敗，《史記》描述劉邦之才遠不如項羽，但他重用張良、韓信、蕭何三傑，項羽連一個范增都留不住，因而敗北。事實上並非如此，項羽對范增乃言聽計從，就是中了劉邦的反間計才疏離。再說「鴻門宴」若角色互易，十個項羽都不夠死。顯然劉邦是贏在奸詐、心狠手辣。對於今日成功的政治人物奸詐、心狠手辣，不必感到驚訝。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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