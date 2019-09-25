自由廣場》北捷漲價？ 使用者付費 污染者更應付費

◎ 許振宏

台北捷運公司因票價收入短少，為達收支平衡，研議於年底調整取消行之多年的電子票證八折優惠措施。除了營運管理費，將軌道建設自償費及重置基金也算入收支平衡，全要由乘客買單，實有失公允。

搭乘捷運可達省能源、省資源、保護環境之效。汽機車則產生多量PM2.5、空氣污染物及噪音，造成民眾健康危害，增加健保醫療支出，也占用街道、停車場、騎樓許多空間，造成都市的擁擠與社區活動空間的排擠等，耗費許多社會資源與成本。

汽機車主繳交汽機車燃料使用費，僅供公路養護、修建、安全管理之用，無需負擔公路建設之自償費及新公路開發建設基金。而捷運搭乘者反需負擔軌道建設自償費與重置基金，實在說不過去。種種政策皆顯示，對環境品質與國民健康有貢獻的捷運搭乘者，竟須負擔更多的費用，而汽機車污染者，卻僅需負擔較少費用，污染者理應付出更多代價才是。

捷運營運管理費由使用者乘客負擔無可厚非，至於軌道建設自償費及重置基金，由汽機車污染者或政府公務預算負擔反較合理。則捷運票價可大幅降低，吸引更多民眾搭乘。目前隨油徵收之每公升○．三元空氣污染防制費，相較於造成的環境污染與健康危害成本可謂微不足道，政府應立法隨油徵收「環境與健康捐」，專款專用於對環境與國民健康有很大助益的大眾運輸建設上面。

與北捷相較，台中市明年元月起將實施雙十公車吃到飽政策，前十公里免費，付十元可再無限里程搭乘，由公務預算按人次補貼業者，反顯得較為明智與公平正義。

為政者眼光要放遠，誘使更多民眾搭乘大眾運輸，除有助於環境品質與市容秩序改善外，所節省之健保醫療等支出，也將遠遠大於補貼業者的費用。

紐約市於上班時段設有公車專用道，鼓勵周邊居民搭乘公車進城，免塞車之苦。相對地，開車進入紐約市，每車須繳十五美元進城費，停車費亦很貴。

國際上有一種倡議，高碳排放國家有道義責任資助熱帶雨林國家保護其雨林，避免砍伐種植或畜牧，維護森林吸碳功能。此與筆者觀點汽機車污染者應付更多費用，供大眾運輸建設之用，是相同道理。

（作者為臺東大學通識教育中心副研究員）

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