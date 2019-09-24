自由廣場》斷光之後 台美才能雙雙重生

◎ 雲程

九月二十日，在北京與吉里巴斯建交談判後期，吳釗燮部長搶先宣布斷交—對不能挽回的局面，壯士斷腕宜早不宜晚。

說也奇怪，本來對於ＲＯＣ邦交國數量毫不在意的美國，去年起卻頻頻出手相助：宣布召回其駐多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬三國大使研商斷交後續影響，繼之取消「共榮聯盟」會議。今年三月，美國駐帛琉大使出席帛琉歡迎蔡總統國宴以表支持；九月，美國大使會索羅門總理、彭斯更願於聯合國會見索羅門總理。可惜效果幾近於零。

美國憂心北京藉由建立外交關係，深入美國傳統後院，很容易理解；但美國對南太各國，如此跳腳所為何來？原因在於戰略資源：南太各國擁有遠比陸地面積大得多的經濟海域；毗鄰戰後美國託管的「太平洋戰略防區」（STTPI）、掌控宇宙追蹤與海底監控戰略位置。若中國能掌握這些因素，則有助形成與美國戰略對峙的格局。

罕見的「第三島鏈」開始被注意。一旦第三島鏈被突破，從夏威夷到美國西岸間，美國將無險可守。意思是，敵軍可以長驅直入。這是太平洋戰後，美國首度面對的真正地緣威脅。二○○七年初《華盛頓時報》報導，解放軍向美國提出「分治太平洋」—由美軍主管東太洋，解放軍主管西太洋的構想。當時被斥為荒唐，十多年後來看，其陣勢已大略成形。

藉由模仿美國，中國有效的削弱美國。三條島鏈對美中兩國功能正好相反。做為美國「戰略底線」的第三島鏈，正好是中國「戰略前沿」的第一島鏈。為投射武力、監控與支援，北京非拿下或爭取包括台灣、菲律賓、巴紐與南太島國等做為基地不可。北京搶南太邦交國，只是分治太平洋戰略佈局的先導鋪陳。

在美中太平洋爭霸時，大哉問是：承認北京的美國，如何有效阻止他國承認北京？

經過戰後七十五年政治重建，台灣現已如加拿大「自治領」（Dominion）般，有自己獨自的步伐，是民主陣營的重要典範。而與七○年代美國巴望與北京建交時相反，現在的中國正嚴重侵蝕美國，是美國之敵。外交與國防都是國安場域，台灣是美國重要的戰略資產；承認名實相副的台灣並與之結盟，絕對有助於增強美國對抗中國的國安能量。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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