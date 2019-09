自由共和國》張志堅／民主真的是普世價值嗎？

法蘭西斯福山曾來台演講(中央社檔案照)

張志堅/從事教育業

法蘭西斯福山(Francis Fukuyama)是當今美國知名的作家,政治經濟研究學者,其影響力是全球性的。他的著作除了造成廣泛討論外,許多政府、智囊更奉為圭臬。然而樹大招風,也引來不少挑戰甚至攻訐。福山一九九二年的著作The End of History and the Last Man(歷史的終結與最後一人),書中指出民主制度是人類歷史演化最終的必然與政府形式。而前聯合國安理會主席、新加坡籍的Kishore Mahbubani曾評論該書的結論,造成西方民主世界的自滿,成為西方民主國家的嗎啡,在中國與印度崛起之時,西方國家卻無視競爭嚴峻而顧自沉睡。小弟竊以為印度的崛起不見得會衝擊西方社會,引起世界動盪。而中國的崛起卻造成全球的問題甚至威脅,關鍵就在於一個是全球最大的民主國家,一個是全球最大的極權國家。

最弔詭的是中國對於該書與作者的態度卻又充滿矛盾。二○一五年四月、十一月,王岐山與習近平先後接見福山,接待規格之高,跌破許多國際觀察家的眼鏡,隨後福山還在清華大學舉行演講。但是中國外交部長王毅二○一七年二月在慕尼黑演講時,提出「五個認為」,其中的第三個認為:認為「世界上沒有放諸四海皆準的發展道路和模式,也不存在什麼歷史的終結。」挑明就是衝著福山,反對他的論點。弄得福山在慕尼黑會議兩個月後訪台演講時說出,他認為當年可能是中國沒搞懂他的論述,甚至可能沒仔細看他的書,才會高規格接待他。

民主是普世價值這句話,或許生長在今天的台灣的你我會認為理所當然,但是隨著中國的崛起,即將取代美國成為世界最大的經濟體,快速地開發建設,高度的行政效率,而當了一個世紀全球老大的美國,如今經濟成長趨緩,相對於中國,除了貿易嚴重失衡、科技、軍事等諸多方面外,還要面對中國的緊緊追趕。讓人不禁懷疑,共產極權制度難道是人類的另一種選項?

在台灣,也存在著迷戀甚至迷信中國崛起的一群民眾。共產主義(嚴格說來是極權的共產黨勢力)透過台灣的民主制度與自由社會,逐漸滲透、侵蝕。一般人只注意到媒體被滲透、公司被滲透、學校被滲透、組織被滲透,甚至部隊被滲透,其實更嚴重的是人心被滲透、思想被滲透、觀念被滲透。一步一步、一塊一塊地銷融,拆解台灣人幾十年來辛苦建構對民主自由的信仰與價值。我相信目前已有不少台灣人會認為,共產黨來統治台灣也沒什麼了不起,只要我能繼續賺錢,安穩生活。加上多數台灣人都去過中國,親眼見過硬體建設突飛猛進的表象,再加上民主制度與自由社會帶來的紛擾、爭執。政府低效率,無論是在台灣、美國或是其他西方社會皆然。對於民主的價值不禁懷疑,對於自由的信仰難免動搖。許多人會問:如果台灣變成共產中國或是專制新加坡是否會更好?雖然沒有民主,自由受到大幅限制,人民是否會更幸福?民主自由真的是普世價值嗎?

其實民主制度的缺點,例如財富資源分配失衡,隨處可見的群眾抗爭,行政效率不彰、派系鬥爭…等等,專制政權不見得可以避免,甚至有可能更加嚴重。今天多數的台灣人與西方學者著眼於中國極高的行政效率,除了施政過程忽略個體及人權附帶的方便性,極權專制固然是一個背後的推手,但是絕非唯一與必然的原因。別忘了,中國這幾十年來大力消除文盲,普及並提升教育,國民人均生產力大幅提升,這也是另外不容忽視的主因。但集權專制對於個人的侵害,對於人權的剝奪,卻少有人著墨,只要不是發生在自己身上。

民主機制至少可以透過監督機制,較大程度地避免政府犯下難以彌補的嚴重錯誤。對個人權利,區域穩定安全無疑是較佳的保障。而極權專制下,人民只能期待主子是天縱英明的皇帝而非昏君或是暴君。領袖的大腦多巴胺運作正常而非精神異常,期待接任的人選會是改革開放大進步,而非文革開打大躍進(大躍進是毛澤東一九四九年掌權後造成中國最大飢荒與災難,估計造成二千萬至五千萬中國人民死亡,文革則是對社會文化破壞殆盡,同時也造成二百萬人死亡)。這世界上三分之二的國家是民主體制,而且比例持續成長當中,在在說明民主體制是人類歷史演進的必然。

