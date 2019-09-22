自由廣場》郭出呂進 藍綠變局的新挑戰

◎ 雷顯威

二○二○年總統大選廝殺迄今，在前鴻海董事長郭台銘退出角逐、前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟加入戰局後，「攘內」顯然成為蔡英文與韓國瑜爭勝首要的考驗 。

綜合國內目前各項民調統計，若是單純的一對一藍綠對決，小英總統幾乎都以平均百分之八至十二比例，穩定領先韓國瑜。因此郭台銘的出局，少了「三腳督」對壘，相對小英而言，有助吸收五十歲以下中間選民，暨四十歲以下年輕族群回歸。然而這優勢卻面臨喜樂島聯盟強力挑戰，前副總統呂秀蓮登記連署加入戰局，並且與媒體人彭文正聯手出擊質疑小英博士論文，出手的無情與砲火的猛烈，讓藍營大開眼界。

此外，還有時代力量醞釀拱總統參選人ＰＫ，並且在立法院召委選舉與國民黨唱和，或來自前總統陳水扁支持的一邊一國聯盟挑戰，這些「小綠」的叫陣，雖然未必對蔡總統爭取連任形成破局的絆腳石，可是蔡陣營仍不宜坐視茶壺風暴延燒擴大，而應當機立斷，對外適時展現民進黨「為何而戰」的價值理念。

對小英而言，只要明確把握守護台灣民主自由、人權、主權核心價值，不僅有助確立該黨綠營盟主地位，超越小綠挑戰，也將明顯區隔藍營「一國兩制」、「一中各表」（或「一中同表」）市場，爭取中間選民認同。

其次，對國民黨而言，郭台銘的出局，固然有助鞏固韓國瑜黨內共主地位，然而郭拒與韓或國民黨主席吳敦義會面，顯然代表「知識藍」、「經濟藍」的郭粉或淺藍，並未因郭的出局，就自動轉投韓國瑜，相反的郭營還有新的動作，這些自然都成為韓營要面對藍營內爭的挑戰。

藍營的內戰尚不僅於此，對韓營而言，韓國瑜既已取得黨內共主地位，接下來自然是要掌控國民黨下屆中常委、不分區立委提名權，為二○二○年拿下黨主席鋪陳佈局，不僅架空現任黨主席吳敦義，而且藉由韓家軍實質掌控國民黨，屆時旺中集團鼓吹的「兩岸一家親」、「一國兩制」、「一中同表」，正式在台有了影響力的政黨平台，此舉遠比目前僅能透過新黨、統促黨更有實質意義。

（作者為牧師，資深媒體人）

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