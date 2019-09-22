自由廣場》紐約市長 vs. 高雄市長

◎ 藍佑思

參與民主黨初選的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）二十日宣布退出美國總統大選。白思豪在二○一三年十一月當選紐約市長，二○一七年連任成功，但他自今年五月宣布參選統以來一直飽受批評。

白思豪原本希望憑藉身為全美最大城市市長的身分，一舉挑戰總統大位。他認為紐約許多問題的解答就在華府，只要入主白宮就能解決紐約的問題。但是紐約市民普遍無法接受這樣的想法，批評他忽略紐約市政，不論是治安問題、交通惡化、遊民問題等等都亟待改善。更讓市民火大的是，七月曼哈頓大停電，而當時白思豪人卻在愛荷華州進行競選活動，搞得聲望跌到谷底，滿意度只剩三十三％。

幾乎相同的場景，發生在台灣高雄市長身上。今年四月韓市長發表五點聲明，認為「只有台灣好，高雄才會更好」，意指高雄問題的解答在台北總統府。之後進而「被動參選」總統大選。但高雄市民會接受他做不滿一年的任期就落跑嗎？說好的發大財呢？高雄市民等到的是空頭支票、下雨淹水、開會遲到、招商不力、口出惡言…。假日時打開電視，發現自己的市長在外縣市賣力競選，難怪在天下雜誌的「縣市長施政滿意度」調查中，韓市長全國倒數第一名。

紐約市警察工會成員曾對白思豪抗議高喊：「如果你無法管理好這座城市，就無法管理這個國家。」這句話值得韓國瑜、韓粉，以及國民黨上下深深思考！

（作者任職金融業，台北市民）

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