新聞線上》郭台銘不選就去當超人

柯文哲和郭台銘這一對「今天的朋友」將會是「明天的對手」。圖為九月十一日郭柯兩人在新竹城隍廟吃米粉湯。（資料照，記者洪美秀攝）

記者莊榮宏

郭台銘不參選二○二○年總統，宣布的那一夜，許多人吐出一口氣。

愛護郭台銘的人鬆了一口氣，利用郭台銘的人嘆了一口氣。

挺郭參選的郭粉嘆了一口氣，擔心郭參選的人鬆了一口氣。

藍綠兩陣營都鬆了一口氣，白目的陣營搖頭嘆了一口氣。

不論是嘆氣或鬆氣，郭既不選，就俱往矣，與其停留在郭為何不選的說文解字，不如想想，經此一役，郭未來可以成為什麼樣的人？

郭既不選，就可思考未來當個「超人」：「超」越藍綠紅白各種顏色的「人」。

台灣既存的各黨各派，各有政治主張、立場與追隨者，郭台銘與任何黨派糾纏不清，徒然浪費生命，不如甩開各色包袱，站在超然的制高點，為自己開創格局，也為台灣謀求更寬廣的另一條路。

欲超脫黨派，郭台銘要「不以人廢言」，對於各路人物之言行，凡有利國計民生，有助凝聚國家主體意識者，即使是綠營人物也可加以肯定；反之，凡有害國家社會人民福祉，即使昔日同志，也應鳴鼓攻之。不以立場為依歸，而以內容為準繩，久之，自成卓然不群的清流，逐步建立「超人」形象，退可守進可攻，俟時機成熟，角逐二○二四年大位，為國家做更大的事業，誰曰不宜？

有人懷疑柯文哲會不會向親民黨索取門票以參選總統？柯曾不只一次評論，一個人哪有可能又當市長又選總統？甚至批評剛選上高雄市長的韓國瑜「慾望太高」，柯把話說死，若食言參選，勢必淪為笑柄，這是柯無法忍受的事；所以大家可以暫時放心，柯這次應該不會鋌而走險，他的現階段目標是立委席次。

正因如此，柯文哲和郭台銘這一對「今天的朋友」將會是「明天的對手」。

這次不選，到了二○二四年柯文哲沒有理由不選。相對地，經歷四年整軍經武，汲取養分，郭台銘不再是政治的吳下阿蒙，屆時參選也是水到渠成；兩人都不可能屈就副手，獅子老虎終須一戰。

郭不選，由蔡英文對決韓國瑜，劇力不夠萬鈞，內行人看得意興闌珊；倒是下次大選，獅子老虎都將出籠，民進黨和國民黨可有做好準備？

假設蔡英文明年連任成功，二○二四年卸任，屆時綠營有無能征善戰的主帥可率軍與獅子老虎搏殺？是治軍嚴峻作風霹靂的黃忠老將蘇貞昌？還是綠營眼下最大藩鎮號稱胖周瑜的鄭文燦？又或是黨內初選未勝出即大聲呼籲團結後就蟄伏沉潛不吵不鬧而使國民黨內鬥相形見絀的賴清德？此事考驗綠營的集體智慧與政黨胸襟。

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