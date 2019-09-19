自由廣場》天外飛來的國安危機

◎ 蔡裕明

沙烏地阿拉伯兩處石油設施，日前遭到來自葉門的胡賽武裝組織（Houthi）利用十架無人機攻擊。實際上而言，無人機除被用於情蒐外，亦可將其做為武器使用，或將無人機做為反艦導彈或對陸攻擊導彈。例如，真主黨與哈馬斯曾經使用不同類型的無人飛機攻擊以色列境內，以色列的F-16戰鬥機亦曾擊落數架來自敘利亞的無人飛機。

無人飛機因具有以下優勢，讓恐怖份子將其視為武器。一、無人機攻擊範圍較遠，可以到達汽車炸彈或自殺恐怖攻擊難以前往之地點；二、無人機可實施較大範圍之攻擊，甚至可在城市當中或人群聚集處使用化學或生物武器，或攻擊國家關鍵基礎設施；三、無人機擁有攻擊準備之靈活性，並可以隱蔽無人飛機之發射地點；四、無人飛機相較於彈道飛彈與載人飛機成本較低，可以以相對廉價之成本與技術，實現長距離與可接受準確度之攻擊；五、現有防空系統對於無人機之防護能力不佳，並且可能藉由特定團體或國家之壓力，達到特定政治目標。

無人飛機的攻擊模式，約莫有以下三類：直接攻擊、間接攻擊與空中傳播等方式。直接攻擊模式為讓無人機裝載武器，透過其撞擊力攻擊目標物。這類直接攻擊之目標，包括從固定的地點（例如基礎設施或建築物）、到移動目標（如車輛、人群或個人），而裝載的武器則可以包括非傳統武器，例如，化學武器、生物武器或放射性武器，甚至核子武器等。間接攻擊模式為雖未直接攻擊目標，但可對攻擊目標產生後續影響，創造緊急情況或在攻擊現場觸發威脅而引起群眾恐慌。空中傳播攻擊方式則是在空中釋放有害物質，並鎖定一個或多個目標，其攻擊之有效性取決於武器在目標物上空之位置以及無人機到達該處之機率，以及到達目標處之時間與施放物質之種類。而此次沙國油田遭攻擊，使得全球油價攀升並且歐洲與美國可能釋出戰備儲油，進一步造成中東地區乃至於國際政治紛擾。

從九一一事件之後，美國即關切無人飛機對於美國之國土安全威脅。例如，二○○四年二月，美國前中情局局長奈特（George J. Tenet）在參議院情報委員會上強調，許多國家刻意發展對地攻擊導彈之能力，並且關切無人飛機之發展與技術。

目前全球已有五十餘國正在研發無人飛機，以及七十餘國已購置無人飛機。這類無人飛機可能用於教學、研究、救災、商業甚至軍事用途。由於無人飛機可以規避周邊防禦、從國境外進行攻擊、實施同步攻擊、或者成為混合威脅工具之一，更讓恐怖組織或敵對國家將無人飛機用於攻擊事件成為可能。

國際社會除關切大規模毀滅性武器與輕小型武器之擴散外，也應關切這類武器之擴散，以及探究恐怖組織或國家將無人機用於攻擊之模式。而且，這類無人飛機倘若再擁有更為精準打擊技術、延伸續航力與ＧＰＳ技術，更易讓恐怖組織或敵對國家可從遠距離發動攻擊。

其實在沙國油田遭無人機攻擊前，許多國家已開始檢討無人機之威脅以及恐怖份子使用無人機做為攻擊可能性之模式。我國則需開始思考，除將無人機用於農作物成長監測、丘陵與高山地形量測及管線檢查、山難、水災或疫情監控外，無人機可能被使用攻擊關鍵基礎設施、人群聚集處或慣見重要人物與各種想定，並擬定相關應變處置計畫。此外，多國現已針對無人飛機之飛行提出管制計畫與規範，中國也訂定《民用無人駕駛航空器系統空中交通管理辦法》，我國的《民用航空法》也訂定遙控無人機專章，民航局也在機場配置無人機的干擾裝置等，有關於進一步防範無人機之國安新威脅，我國更應持續探究各國反制無人機之作法與因應措施。

（作者為實踐大學博雅學部副教授）

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