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自由廣場》申請租屋補助的困擾

2019-09-18 05:30
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◎ 陳明鴻

內政部開辦之單身及婚育租金補貼，九月二日開始受理，單身青年及新婚家庭最高有機會可領取四千及五千元補助；然筆者申請時發現租屋補助有不合邏輯之處。以下以單身青年申請為例。

首先，必備文件包括︰一、戶口名簿影本、全戶電子戶籍謄本或家庭成員國民身分證正反面影本；二、租賃契約影本。契約內應記載出租人姓名、出租人國民身分證統一編號、承租人、租賃住宅地址、租賃金額及租賃期限等資料。

第一項文件要求申請人（二十歲至四十歲之單身青年）的戶籍內無直系親屬且家庭成員均無自有住宅。但申請租金補貼者多為離鄉至外縣市工作，其戶籍通常仍與父母相同，這時就不符合申請資格。除非申請人親自回到原戶籍地的戶政事務所辦理同址分戶（變為獨立戶），或者是遷至旁系血親之戶籍內。無論哪種方式，申請人必須向公司請假回原戶籍地辦理（戶籍變更須在原戶籍地辦理）。試想，若原戶籍地在高雄但在台北工作之單身青年，豈不是要飽受舟車勞頓之苦？且還不一定能保證百分之百申請到（台北單身青年總戶數一二一五戶；高雄則為一四四二戶）。

至於第二項租賃契約影本，問題在許多房東為了避稅，並未採用政府所公告之定型化契約，或是沒有詳細填寫完整資訊，導致許多租屋族申請租金補貼時碰到困難。希望這一點公權力可以設法介入解決，但也要避免房東藉機抬價的副作用。

（作者為電子商務專員，新竹市民）

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