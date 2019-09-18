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自由廣場》租屋補助或可考慮納學生族群

2019-09-18 05:30
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◎ 賴明煌

今年租金補貼計畫包含育兒族、小資族均有補貼，非低收入戶也能辦，五種資格的範圍相當廣闊，全國戶數約六萬六千戶，依照不同地區，每戶每月最高補貼金額從台北市的五千元到金門、連江縣的三千元。

在都會區的各大學，因都市土地昂貴，故校地普遍狹小，一般校舍均提供給初次離開家庭就學或外縣市之一年級新生租住，而高年級或是碩博士生就必須在校外租屋。校外租金昂貴，且居住品質、消防安全設備、讀書環境等均不如學校宿舍完善；況校外住宿者多以機車通學，致機車肇事案件高懸不降。同時學生要應付這些高昂租金或學貸，就必須去打工，反而不能專心求學，萬一不幸又遇到類似張╳晶這種惡房東，還得隨時應付其胡亂提告的問題。

因此，筆者建議針對這些大學生校外租屋之費用，應予以適當比例補助。

若干閒置的軍營或公家宿舍機構，如台北市南京東路上的東區憲兵隊大樓六層有一一五○坪，已經閒置六年；仁愛路上的空軍司令部已搬遷，面積約八公頃，管理機關由國防部移轉給國產署，目前北市府著眼短期資產活化頗為可惜，不妨整修或ＯＴ給飯店業者管理，變成「某某學苑」，並部分補助租金或採取優等成績學生方可入住之規定，則不僅對這些大學生有實質幫助，家長也放心，這應是蘇內閣可考慮的利民政策之一。

（作者為前嘉市秘書長、前南縣交通觀光局長）

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