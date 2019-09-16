自由廣場》長照機構「黑數」即將曝光

◎ 甘士照

長照2.0升級版住宿式服務機構使用者補助方案，每人每年可領取最高六萬元的補貼政策，大家紛紛按讚，至少政府跨出了第一步，也能與現行長照2.0使用社區式與居家式照顧服務共享資源。

隨著主管機關對於長照服務提供單位之長照人員須於長照機構登錄管理，非登錄於長照機構者，不得提供長照服務，長照機構亦不能收容非長照人員。這無疑保障了經專業訓練後，獲得認證的長照服務人員，政府對於長照服務現行人力的掌握，更趨於明朗。

對於長期照顧服務使用者而言，因為家庭組成的關係、主要照顧者人力不足、現有住家空間運用有限、住家無障礙環境改善困難、付費能力有限、不願意聘僱外籍看護工於家裡照顧，以及長期照顧機構收費合理、住宿式機構有專人照護、無障礙空間舒適便利、機構照顧服務水平日漸提升、醫養結合提供醫療復健等專業照護服務、機構辦理活動多元，增加服務使用者人際關係互動等，以上都是長照服務使用者選擇入住住宿式機構的原因。

目前長照機構普遍存在有「黑數」的狀況，所謂「黑數」，即實際入住機構的人數，與核備給政府的入住人數及實際入住人數的差額。當機構合格立案，已有核定收容人數，而政府與管理上每月都會要求機構提供照顧服務的名冊及人數，以利管理。

然而機構因為經營上有規模經濟的問題，偶有超收狀況，這些超額的人數與名單，自然不會上報給主管機關，也是某些機構遊走違法邊緣，得以獲利的關鍵密碼。違法超收，是機構違規事項！黑數是以往長照機構獲利的手段之一！正向發展的長照規劃應該避免這樣的現象！

現今因補助政策施行，規模不足的長照機構是否透過政策補助，造成目前收案人數的透明，收容人數的「黑數」即將曝光，影響其因機構規模經濟不足而無法經營。現有老人福利機構未來因應經營困境，將可轉型成立長照社團法人，以延續機構服務。

機構收容黑數本來就不應該存在，政府要統一管理掌握機構收容人數，要透明才能掌握目前真正照護的缺口，也要讓社會福利相關政策普及照顧到每一個人。

（作者為台南市全人照護關懷服務協會理事長）

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