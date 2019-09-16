自由廣場》學倫 中研院不如台大

◎ 林志忠

去年春，爆發了中研院前生化所所長及特聘研究員陳慶士博士的論文造假案（見〈中研院陳慶士 論文涉造假〉）。經過一年多調查，科技部日前公布調查結果（見〈科技部大小眼！中研院前所長陳慶士論文造假案「輕放」還不公告真名〉），不但為陳博士隱晦名姓，且僅處罰他停權五年及追回研究主持費六十萬元。當事單位中研院，則仍然靜悄悄。

對這起學倫案件我們直接想到，從二○一四年受聘中研院起，至二○一八年春案發後辭職，陳博士至少：（一）擔任全職中研院特聘研究員及所長，月薪應為台幣數十萬元，但這期間他居然還任教於美國俄亥俄州立大學；（二）主持科技部研究計畫經費共四千多萬元，主持和掌握的中研院院內經費則數額未詳；和（三）很可能參與多項國內大型研究計劃及各式學術獎項評審，有人因他的評審起高樓，或有人因之樓塌了嗎？等等。

所以，中研院和科技部責無旁貸，應公布詳細調查報告！

回顧二○一六年底爆發的台大郭明良團隊醫學論文造假案，雖然處理過程令許多人很不滿意，但調查期間，台大召開過幾次記者會，發佈過幾次聲明，努力說明處理進度和情況，事後也公布了一百多頁的調查報告。固然整個過程顛躓匍匐，但應算是國內處理學倫案件的一大進步和教訓（只可惜一旦事過境遷，大家又不復記憶了？）

前事不忘，後事之師。科學研究的目的在於追求自然界和宇宙間物質運行／運作的真理及奧秘，科學精神就是求真的精神。

企盼我們很快能讀到中研院—台灣最高學術研究單位—的專業詳細調查報告。

（作者為交通大學物理研究所及電子物理系教授）

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