自由廣場》台大論文造假的殺傷力

◎ 林志忠

台大論文造假事件發生以來，對社會民眾和教育界人士的殺傷力有多大？順手舉例，至少有下列幾項：

一、「台大論文造假」成為一個專有名詞，不需要再解釋事件的來龍去脈、細節，以及牽涉的人士等。

二、社會大眾更加一廂情願（錯誤地）認為，大學教授的學術論文大多是研究生和博士後研究員做出來的，教授很少直接參與和貢獻。

三、民眾更會（錯誤地）以為，台灣各大學教授的「本業」就是常常外出交際應酬，隨時準備搶奪教育部和科技部的研究計畫與經費，以及伺機安插自己的人馬。

四、大眾會更加篤定地說這次的「台大論文造假事件」，教育部和科技部肯定會如同既往，把大事化小，小事化無，採取「讓時間忘掉一切」的作法。

但是，即使教育部和科技部迴避及時回應輿論，刻意地保持冷靜，台大似乎尚未充分意識到，屆時（一月中旬？）無論「特別調查委員會」的調查報告內容為何，很可能會出現「信者恆信，不信者恆不信」的局面。而且，無論調查委員名單和調查報告內容是否公開，除非其中猛烈批判楊校長有嚴重過失，社會群眾不太可能會接受調查結果。反而，他們一定會更加得意自己的事前推論和直覺猜測。這才是這一次「台大論文造假事件」帶給台灣社會和高等教育兩方面的巨大撕裂與傷害！同時，或許也將是對楊校長的傷害，因為在輿論的浪濤下，楊校長一生的學術聲譽與事業恐怕再也無法自證清白，被公正的評價功過得失了。

然而，誰來替其他大學的眾多教師說一句鼓勵的話？他們以後在社會民眾和學生的眼光中，會不會也都只是「一丘之貉」？更嚴重的則是，在台灣迫切需要尋找出路和提升之時，缺乏民眾信任與支持的高教，如何能帶領社會探索走向經濟繁榮及全民福祉的道路？這次「台大論文造假事件」造成的已發酵或仍潛在的強大殺傷力，台大、教育部和科技部，都還以為可以等事過境遷就好嗎？

處理學術倫理以及研究行為不端案件，及時並且戒慎恐懼地組成調查委員會和定期公布處理流程與進度，極為關鍵。因為一旦沒有掌握好時機，很可能也就失去了公信力！

（作者為交通大學物理研究所特聘教授）