自由共和國》林保華／首富李嘉誠 護衛港青

香港首富李嘉誠八月十六日刊登廣告（彭博檔案照）

林保華／時事評論家

香港自從反送中運動爆發以來，因為深知中共的惡行，許多名人，尤其是商界人士，即使同情運動，也不敢開腔，有的甚至被迫出來集會或刊登廣告「撐警」，以合理化警察的暴行。但是身為香港首富的李嘉誠雖然也在八月十六日刊登廣告，但內容別有深意。

第一款廣告的內容只寫：「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘。』」至於第二款廣告，中間有反暴力標誌，右側寫有「愛中國．愛香港．愛自己」，左側有「愛自由．愛包容．愛法治」，上方是「最好的因 可成最壞的果」，下方是「以愛之義 止息怒憤」。

許多媒體炒作藏頭詩非常無聊。因為只是從內容來看，就明顯看出他的立場。「愛中國．愛香港」是必須有的前提，李嘉誠卻另提「愛自己」，顯然是不忍心看到香港年輕人在街頭被暴打濺血，這是即使惡勢力當頭做為一個正常人所具有的人性。至於「愛自由．愛包容．愛法治」指的是香港原先的資本主義制度，中共是這三者的死敵不容置疑。「最好的因 可成最壞的果」與「以愛之義 止息怒憤」對朝野雙方都說得通，是為中立。

「黃台之瓜，何堪再摘。」源出武則天當政時的家族內鬥不惜性命相殘是他的兒子寫給母后的絕命詩。以此勸止香港內鬥殆無疑問。然而當時的宮廷內鬥主要是武則天殘害家人，是有權者迫害無權者，摘黃台之瓜的是武則天，如今香港的摘者不也呼之欲出嗎？香港媒體為何不敢點出這個要害？

隨著警察暴力的再次升級，李嘉誠九月八日在慈山寺活動與千人為港祈福時，拿了麥克風就說，希望「香港人能夠度過這個難關，我們希望年輕人能夠體諒大局，而執政的亦都能夠對我們未來的主人翁網開一面」。李嘉誠又呼籲：「在政治問題都要兩方面大家能夠為對方諗一諗，就好多大事可以化為小事。」

李嘉誠基本上站在中立立場來勸和，然而有句話深深得罪了共產黨，他指香港年輕人是「我們未來的主人翁」而呼籲對他們「網開一面」。在共產黨眼裡，黨才是國家主人，豈容他人置喙？何況他們認為香港年輕人是暴徒、恐怖份子；給他們做未來的主人，豈非要推翻共產黨的統治？如果李嘉誠是一介平民，而且身在中國，恐怕已經因此被扣上「顛覆國家政權罪」了。李嘉誠深知他這些話可能帶來的嚴重後果，但是他還是說了別人不敢說的話，這是他對香港及香港年輕人感情的流露。九十一高齡的他，在對香港做最後的回饋。

以李嘉誠香港首富的地位，一直是中共的重要統戰對象。一九八○年代中共決定收回香港時更是如此。鄧小平接見所謂「香港十二金釵」以「投資者放心」來安撫他們，自然有他一個。他也以捐獻與投資祖國來回報，尤其創辦汕頭大學作育英才。以他的地位，從中國來拍馬屁的絡繹不絕，他也很小心地應對。據內部傳出的消息，他曾要求公司的接線員，如果有講普通話的人來電找他，一定要把電話轉給他親自聽。

六四屠城，李嘉誠像許多香港人一樣譴責，雖然以後沒有再出聲，但是並沒有像其他權貴一樣跟著共產黨的口風轉。在鄧小平開放中國股市後，第一個來找李嘉誠的是與鄧小平關係密切的首都鋼鐵公司老董周冠五兒子周北方，李嘉誠被迫與他合作，成立「首長國際（首鋼與長江實業）」上市；接著是鄧小平小兒子鄧質方在上海經營地產的四方集團也來加入而成為「首長四方」。如果當時李嘉誠沒有合作，早就被修理了。然而以後因為江澤民整肅鄧家，李嘉誠險遭連累，還好江澤民主張悶聲大發財而放過李嘉誠一馬，而候任特首董建華也可能做了轉圜工作。

然而共產黨的貪婪是無止境的，以前他們有求於李嘉誠；在控制了香港以後，他們對李嘉誠就不那麼順眼了。尤其小兒子李澤楷觀念比較傾向民主派，二○○五年欲圖投資中國網路引發老共敏感性反彈，從此不時對他點名，也是對李嘉誠的敲山震虎。罪名卻是在京滬囤地。以後也點名了李嘉誠。多少太子黨囤地而去打李澤楷，顯然是看中了李家的財產。

習近平上台半年，李嘉誠開始從中國撤資，經濟與政治嗅覺極為敏銳的李嘉誠，很早就嗅出中國經濟到了頂峰而政治上卻越來越極權，反日浪潮是極為重要的指標。九七前李嘉誠在香港收購英資的和記黃埔與港燈，包玉剛收購英資企業，英資的匯豐銀行都貸款鼎力相助，哪管什麼種族？這才是自由經濟的真諦。

二○一五年，李嘉誠藉公司改組，將註冊地點從香港移往開曼群島，即是香港俗稱的「遷冊」。一九八四年中英談判期間英資怡和控股宣布遷冊表明對香港前途投下不信任票，引發中方怒罵。這次連原來愛國愛港的長和企業也遷冊，中方更是恨得牙癢癢的。然而李嘉誠都以經濟理由來解釋，實際上中國經濟走下坡也是事實。李家的主要投資轉往英國與歐洲，那是對英國法治的信任。

然而在香港雨傘革命前夕的二○一四年八月，李嘉誠難得談論到政治議題說：「爭取民主的努力，每一步，也不會是徒勞無功的任務。」「我深信，在中華民族的民主進程中，必定有我們香港人智慧的丰采。」一個月後雨傘運動爆發；五年後反送中運動爆發，真的展現了香港人智慧的丰采，尤其是年輕人。

中共對李嘉誠的批判，是把反送中運動責任全推給地產商，認為囤地才是香港的病根，中共政法委反問李嘉誠等「囤地圈錢」的地產商，會否對市民及香港的未來網開一面？

原來策劃運動的美國與台灣現在有倖免罪，該由香港地產商承擔罪責了。然而地產商目標就是「依法賺錢」，這也是對股東的負責。至於如何回饋社會，那是不同富豪不同人品做出的不同選擇。如何壓制房價暴漲而對年輕人網開一面，那是政府的責任。中共的本末倒置，正是掩飾他們國家政策對炒高樓價的責任，也掩飾九七後主宰香港房價的已經不是香港地產商，而是中資企業與大量湧入香港的黑錢。這些資金包括習近平家族的資金。國資委最近接見百家國企要他們進一步投資香港來控制香港的經濟，就在不打自招。

現在是共產黨對李嘉誠是否會「網開一面」的時候了，全球的投資者在密切關注。香港將來變成中國的金融中心，還是直轄市，或者繼續保持世界金融中心的地位，取決於現時掌權的當年紅衛兵。當時紅衛兵將香港改名為「驅帝城」，半個多世紀以後將真正實現？

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