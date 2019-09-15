自由廣場》台灣外交戰之德不孤必有鄰

◎ 雷顯威

我國與索羅門群島邦交是否穩固，每天都有不同版本傳出，成為國內外注目焦點。若從國際政治觀點檢視，就印太戰略而言，台灣實質的新收穫已勝過邦交國數目得失。

回顧兩岸過往的外交爭奪戰，當事國選擇與中國或台灣，都取決於該國國家、政黨，甚至執政者意識形態的現實移益而定，也因此我國在拉攏新朋友或鞏固現有邦交，常與中國形成資源輸出競賽角力，而中國居世界第二大經濟體實力，此舉顯然不利籌碼相對有限的台灣。

這次台索邦交保衛戰，相較於往年台灣單打獨鬥對抗中國，在印太戰略格局下，台灣外交發展有了新的契機，我們不再是獨力作戰，而開始有了新的夥伴外援側翼助陣。

首先，與索國有地利之便的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布多項利多措施，包括讓索羅門人民能更容易向澳洲申請到永久居留權；常規的季節性赴澳洲打工者若提出申請，也將更易於取得永久居留權，使更多索國人民能取得較佳醫療與健康照顧。澳洲也宣布提供索國十年二．五億美元的補助計畫，並讓索國民眾能更容易赴澳洲工作。

除此以外，美國動員駐索國大使對維持台索邦交聲援；索國外交部長訪台之際，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑也偕我外交部長吳釗燮現身相挺；甚至美國副總統彭斯下週還將於聯合國會見索國總理蘇嘉瓦瑞，表達支持台索維持邦交的態度。

美、澳兩國的動作頻頻，目的自然都在於希望確保索羅門可以留在美國主導的印太戰略民主陣營當中，避免被中國挖牆角，也因此，台索邦交保衛戰進入新的層次，超越過去僅限於個別國與國的互動角力，乃是從國際政治戰略層次布局，重新界定各國戰略價值與利益。

對台灣而言，台索邦交能否維繫雖仍有變數，但經此一戰，台灣外交戰今後將從印太戰略攻守衡量，進入新的層次，在這個層次下，台灣將「德不孤必有鄰」。

（作者為牧師、中正大學戰略暨國際事務所碩士）

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