◎ 彭成毅

數個月的「反送中」抗爭中，「港青」紛紛走上街頭。他們向世人表態—政治不只是大人的事情，自己的前途要自己爭取。到了九月二日各院校的開學日，大學生仍放下課本，發起「罷課不罷學」的集會。中學生更組成人鏈，展示其珍視香港的自由民主，而非只讀死書、不關心社會議題。

「港青」的訴求，大人們聽到了嗎？首富李嘉誠九月八日在新界慈山寺當大眾之面，呼籲香港政府對「未來主人翁」要網開一面。猶太裔企業家嘉道理更在公開信中形容年輕人是「香港的未來」，不要讓他們活在無助和絕望之中。不管是「華資」的李嘉誠，還是「英資」的嘉道理，畢竟都不是土共，看事情乃是實事求是、以人為本。

北京和香港政府則未能理解「港青」的心聲。港府的解決方案，一方面抹黑部分示威者為暴徒，更讓警察到校園附近截查罷課學生；另一方面，在十月的施政報告中「派糖果」，發出大手筆福利。北京方面，一早規劃「粵港澳大灣區」，想讓年輕人北上工作、定居，以緩解香港就業和住房壓力。這些利好措施，可否能俘獲香港青年的心？

根據「香港民意研究所」的民調，十四到二十九歲年輕人心生不滿的原因，主要是不信任中央、一國兩制和特首，住房和經濟問題只佔一半的比例。換言之，北京和港府都誤以為使用「派糖果」的經濟手段，就能安撫青少年，卻未能理解他們真正的訴求關乎普世價值和獨立自主。

如果年輕人只在乎錢，他們就不會在二○一二年站出來反對「國民教育」洗腦課程。連二○一四年爭取「真普選」的雨傘運動，也是由大學生為主的「學聯」和中學生組織的「學民思潮」帶頭罷課。如果年輕人只在乎錢，為何他們不選擇北漂，反而更樂意渡海到台灣發展、定居？顯然是因為「大灣區」無法保障香港人的自由，中港價值觀遠不如台港之間親近。如果「港青」只在乎錢，普通話和簡體字早該成為香港人的「國語」、「國字」，而非如今香港成為捍衛「粵文化」的先鋒。

（作者為台大政治系學生，馬來西亞籍）

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